Quanto guadagna Pier Silvio Berlusconi alla guida di Mediaset e perché il suo stipendio aumenta ogni anno

Se consideriamo le entrate del secondogenito di Silvio Berlusconi, al netto di ciò che il suo patrimonio produce ogni anno, ci accorgiamo di una cosa importante. Pier Silvio sta facendo un ottimo lavoro e questo viene premiato con stipendi da urlo. Che migliorano con il passare del tempo. Ecco cosa fa.

È Vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo Mediaset e Presidente di RTI che si occupa delle attività televisive. È azionista Fininvest e fa parte dei consigli di amministrazione di Publitalia, Mondadori, Mediaset Europa e Mediaset Spagna. Una parte del patrimonio della famiglia, che si aggira sui 6 miliardi, finirà nelle sue tasche. Potrebbe vivere una vita tranquilla e invece Pier Silvio Berlusconi è impegnato su più fronti per sfidare le nuove piattaforme televisive tecnologiche e portare la sua azienda nel futuro. E con metodi che piacciono agli spettatori.

La svolta è arrivata quest’anno alla presentazione dei palinsesti. Pier Silvio Berlusconi ha tagliato i ponti con il passato introducendo personalità di spicco come Bianca Berlinguer e Myrta Merlino nelle fasce orarie più importanti. E soprattutto introducendo un codice etico che caratterizzerà le trasmissioni più popolari come il Grande Fratello.

Una nuova era

Quanto guadagna Pier Silvio Berlusconi? Il suo stipendio è cresciuto negli anni, segno dell’ottimo lavoro che sta facendo dalla posizione che occupa fin dal 2000. L’impero editoriale creato dal padre è insomma in ottime mani. Le sue capacità sono diventate palesi dopo la vendita di Premium ai francesi nel 2016 e la collaborazione creata con questi per arrivare a una piattaforma alternativa a Netflix. Occhi sempre proiettati al futuro quindi e idee chiare e ben strutturate.

Nel 2018 lo stipendio di Pier Silvio Berlusconi come Vicepresidente Mediaset era di 1,73 milioni di euro annui. Nel 2021 lo stipendio è salito a 2 milioni di euro l’anno mentre nel 2022 è diventato di 2,25 milioni l’anno. Sempre in crescita quindi, segno che i numeri di RTI e Mediaset stanno migliorando costantemente e le politiche televisive stanno funzionando. Pier Silvio è attivo su più fronti e una volta che la questione eredità sarà risolta niente potrà fermarlo.

Quanto guadagna Pier Silvio Berlusconi tra acquisizioni e alta finanza

La cassaforte Fininvest d’altronde lo lascia tranquillo. Recentemente si è saputo che lui e sua sorella Marina abbiano fatto dei prelievi rispettivamente di 51 milioni e di 29 milioni. È probabile che le motivazioni siano un’acquisizione in vista di cui nessuno sa niente. Probabilmente questa operazione sarà fuori dai radar Fininvest e riguarderà unicamente i loro affari privati.

Pier Silvio Berlusconi è titolare della Holding italiana V che possiede il 7,65% di quote della Fininvest. Con numeri simili acquisire una società in un momento conveniente e andare ad aumentare il valore della holding è una normale operazione di alta finanza. Pier Silvio ha avuto un ottimo maestro e sembra che in questi ambienti si muova molto bene. Il pubblico approva le sue scelte e ama la sua discrezione. E anche per questo il suo stipendio continua ad aumentare di anno in anno. Vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.