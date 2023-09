3 rimedi economici per avere gerani bellissimi e farli crescere rigogliosi come nei vivai

Stai per seminare i gerani e vuoi che fioriscano belli e in salute? Ecco qualche consiglio per non vederli soffrire. Sono 3 prodotti a costo zero che ti aiuteranno a prenderti cura delle tue piante, contribuendo al loro sviluppo.

I gerani sono piante che possono regalare grandi soddisfazioni. Che li si coltivi sul balcone o in giardino, fioriscono con colori sgargianti e tutti diversi. Per qualche motivo legato alla trascuratezza o all’attacco di parassiti, però, potrebbero soffrire. Per questo, dovremmo somministrargli i prodotti ideali. Se finora avessi sempre puntato sui rimedi commerciali, potresti almeno per una volta risparmiare. Infatti, oggi ti indicheremo 3 rimedi economici per avere gerani bellissimi, che puoi reperire direttamente da casa. Vediamo di quali si tratta e come utilizzarli sulle piante.

Come coltivarli sul balcone

Settembre è un buon mese per iniziare a seminare i gerani. Ci sono delle regole, però, a cui dovresti prestare attenzione. La prima riguarda il clima ideale, che dovrebbe tenersi sempre tra 15 e 25 gradi centigradi. Questo range di temperatura garantisce una fioritura lunga e duratura, soprattutto se la zona è soleggiata.

Il secondo punto critico è il contenitore in cui riporrai le piantine. Puoi benissimo scegliere tra un vaso ovale o tondo, di diametro compreso tra 16 e 18 cm. Per i fiori più grandi, puoi arrivare anche a 35 o 40 cm. I gerani pendenti, invece, si trovano a loro agio in comode cassette di circa 18 o 20 cm di profondità.

Per finire, cerca di regolarti adeguatamente con l’apporto idrico. Innaffia regolarmente, ma evita di bagnare il terriccio se è ancora umido. I ristagni idrici, infatti, potrebbero restituirti delle piante sofferenti.

3 rimedi economici per avere gerani bellissimi come quelli dei fiorai

Al giorno d’oggi si tenta di risparmiare in ogni situazione. Ecco perché anche chi ha il pollice verde potrebbe cercare una soluzione più economica. Invece che spendere soldi in fertilizzanti commerciali, potresti fornire innanzitutto un concime naturale ai tuoi gerani. Parliamo dei fondi di caffè, che sono fonte di minerali come azoto e potassio. Prima di utilizzarli, però, falli seccare al sole, cosicché ridurrai il pericolo delle muffe. Fatto questo, spargili nel terreno e attendi.

Un altro punto critico è la lotta ai parassiti. Sono diverse le minacce per i gerani, che puoi allontanare con un antiparassitario fatto in casa. Ci riferiamo al decotto d’aglio. Basterà bollire circa 50 g d’aglio per litro d’acqua, per un totale di 10-15 minuti. Una volta pronto, dovrai solamente spruzzarlo sui vegetali.

L’ultimo rimedio combatte l’ingiallimento delle foglie e si chiama acqua di riso. Per prepararla dovrai mettere in ammollo il riso in una ciotola con acqua, per una giornata. Infine, filtra il liquido ed erogalo sui gerani. Puntare sulle soluzioni ecologiche è anche un modo per andare sul sicuro, evitando gli effetti collaterali di alcune soluzioni chimiche.