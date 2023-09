Dove trascorre le vacanze Letizia di Spagna, come si veste e cosa ordina in ristorante, facciamolo anche noi ottimo investimento

Spesso prendere spunto dai comportamenti dei personaggi più in vista ci aiuta a trovare le soluzioni ai nostri problemi. Se per esempio vogliamo viaggiare e mangiare bene e risparmiare nell’abbigliamento i consigli della Regina di Spagna sono davvero ottimi.

Letizia Ortiz è la Regina consorte di Spagna dal 2014, è la moglie di Filippo VI. Ama viaggiare con il marito e quando lo fa adotta uno stile semplice ma efficace. E sceglie mete comode, economiche e stimolanti. Dovremmo proprio prendere spunto.

La sovrana di Spagna è un’amante delle Baleari e va spesso a Palma di Maiorca. In ottobre il clima dell’isola è piacevole, non c’è caldo soffocante e la temperatura media è di 20 gradi. È possibile godersi la spiaggia e il mare, fare le passeggiate in bicicletta, organizzare le escursioni e visitare castelli e cattedrali. La Regina ama rimanere attiva, va spesso in giro con le sue espadrillas e con abiti comodi e semplici e si gode le vacanze nella splendida località turistica spagnola.

Viaggi e vestiti a pochi euro

Dove trascorre le vacanze Letizia di Spagna? Lei ama le Baleari e Palma di Maiorca. Si tratta di una località facile da raggiungere dall’Italia e ci sono sempre pacchetti vacanza molto convenienti. Soprattutto a ottobre. 4 notti all inclusive ci costano 299 euro e si trovano tante offerte simili su Logitravel, eDreams o Lastiminute.

Il look scelto dal Letizia di Spagna per viaggiare è comodo e semplice, poche pretese ma tanta eleganza. Abiti bianchi e freschi spesso smanicati, mini-outfits molto giovanili, borse di paglia ed espadrillas. La Regina è abile nell’alternare grandi firme come Hugo Boss e Carolina Herrera con capi che costano davvero poco. Questa è una strategia che dovremmo assolutamente copiare. La sua tuta Mango che indossa da diverse stagioni costa meno di 50 euro, è perfetta per le vacanze, è molto elegante e si può indossare per andare a cena fuori. Non può assolutamente mancare nel nostro guardaroba.

Dove trascorre le vacanze Letizia di Spagna

Andare a cena fuori. La Regina di Spagna ama fare vita sociale, si mostra senza tanti problemi e gira con la sua famiglia cercando di condurre una vita normale. In vacanza mantiene la sua dieta solita e per questo la sua forma fisica è invidiabile. Magra, tonica e atletica, oltre all’attività sportiva Letizia di Spagna cura molto l’alimentazione.

E così in ristorante ordina uova, salmone, tacchino e asparagi. Ama il pesce e i dolci con lo yogurt, il suo pasto è ricco di omega 3, proteine e antiossidanti. In vacanza i suoi spuntini sono ricchi di noci, avocado e frutti di bosco e nella sua dieta non mancano orzo, legumi, olive e la frutta. Quando va a cena fuori spesso ordina pesce bianco con verdure grigliate e insalata e del tè verde. Se decidiamo di recarci a Palma di Maiorca seguiamo i consigli della Regina Letizia, sarà possibile divertirsi e rilassarsi, stare in forma e spendere poco. Sarà la vacanza ideale.