Era dal primo trimestre del 2022 che non si vedeva un rialzo trimestrale così importante sul petrolio. Tuttavia, nuovi segnali di stanchezza arrivano dalle quotazioni del petrolio. Saranno le preoccupazioni a livello macroeconomico o le prese di profitto, il risultato netto è stato quello di una settimana debole che potrebbe preludere ad affondi ribassisti. Certamente il perdurare dei tagli annunciati dall’OPEC+ fino a fine anno saranno una temibile spada di Damocle sulla testa dei ribassisti e, conseguentemente, sulle tasche dei cittadini visto l’impatto sul prezzo del carburante.

Nuovi segnali di stanchezza arrivano dalle quotazioni del petrolio: le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio ha chiuso la seduta del 29 settembre a quota 90,82 $, in ribasso dello 0,97% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un rialzo dello 0,84% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

Dopo l’accelerazione al rialzo che ha portato alla rottura della forte area di resistenza a 81,25 $ che già in passato più volte aveva frenato l’ascesa dei prezzi, dopo un breve rallentamento probabilmente causato dalla situazione di ipercomprato, abbiamo assistito a una nuova accelerazione al rialzo. Come si vede dal grafico, infatti, le ultime sedute hanno addirittura portato alla rottura della resistenza in area 88,57 $ rafforzando lo scenario rialzista. Tuttavia, la resistenza in area 93,10 $ ha tenuto testa alla spinta dei rialzisti impedendo il raggiungimento di area 100 $. Una conferma di questo obiettivo potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 93,10 $.

Qualora, invece, il supporto in area 88,57 $ dovesse cedere, allora potrebbe essere molto probabile quanto meno un ritracciamento.

Time frame settimanale

Anche su questo time frame, quindi, si conferma lo scenario che vede le quotazioni dirette verso area 100 $. Solo una chiusura settimanale inferiore a 81,25 $ potrebbe mettere in discussione lo scenario rialzista e fare invertire la tendenza al ribasso.

