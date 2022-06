Che grosso errore non spolverare anche i muri visto quello che potrebbe capitarci e come fare per averli sempre puliti

La polvere fa ammattire tante persone. Nel senso che, dopo aver spolverato, ce la ritroviamo ancora sui mobili, come se non avessimo passato lo straccio. E non solo, visto che basta lasciare un attimo la finestra aperta, soprattutto ora, per ritrovarci i mobili ancora sporchi. Una battaglia che cerchiamo di combattere nel migliore dei modi affidandoci anche a trucchetti della nonna, spesso efficaci. Anche perché chi soffre di allergia è costretto a cautelarsi e tutelarsi dalle tante insidie contenute nei granelli di polvere.

Sono tanti i posti che vengono attaccati da questi nemici della nostra salute

Ad esempio, anche solo il coricarsi potrebbe essere un pericolo, a causa del materasso. In questi casi, si possono adottare diverse soluzioni e alcune di queste ci sono state consigliate anche, ad esempio, dallo chef Barbieri in una sua nota trasmissione televisiva. Anche la cucina, posto che, di solito, puliamo con cura, è piena di insidie nei luoghi più impensabili.

C’è un luogo della casa, però, che in pochi considerano, se non saltuariamente. Che grosso errore non spolverare anche i muri, infatti, perché potrebbe far male alla nostra salute. Non ci rendiamo conto, forse, di quanta polvere si depositi lungo le pareti. Per varie cause. Dal riscaldamento agli stessi animali domestici, per non parlare dello smog, anche casa nostra, e le sue pareti, sono ricettacolo di polvere. Che, inevitabilmente, comporta anche la presenza degli acari che, a diverse persone, creano anche fastidi e, in alcuni casi, forme di allergia.

Questo non vuol dire che ogni giorno dobbiamo passare lo straccio della polvere per renderle puliti. Anche perché salire in alto, verso il soffitto, è una seccatura. Però, è sbagliato pensarci solo quando dobbiamo imbiancare. In ogni caso, basta un piumino lungo, di quelli con il manico regolabile, per togliere il grosso della polvere dalle pareti.

Che grosso errore non spolverare anche i muri visto quello che potrebbe capitarci e come fare per averli sempre puliti

Diverso è il discorso se abbiamo dei muri lavabili, grazie al tipo di imbiancatura. In questo caso, per non danneggiarli, dovremo seguire un preciso schema. In pratica, togliere il grosso della polvere sempre aiutandoci con il nostro piumino allungabile. Poi, dovremo passare le pareti con una soluzione di sapone neutro e acqua. Infine, ripassare con il panno umido per eliminare le tracce di sapone.

E se le pareti non fossero lavabili? Potremmo agire dove ci sono le macchie, ma usando un prodotto adatto per eliminare gli aloni. Basterà passarlo dove è sporco, ad esempio dietro un quadro, e poi lasciare agire. A questo punto, sciacquiamo con un panno che deve essere morbido e, soprattutto, non imbevuto. Dove c’è muffa, invece, passiamo prima un panno asciutto e poi uno bagnato con acqua ossigenata. Dovremo poi asciugare la parete con l’asciugacapelli.

Approfondimento

