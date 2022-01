Sono sempre più diffuse le allergie respiratorie e anche cutanee. Siamo tutti molto sensibili, ad esempio, agli acari della polvere, alla forfora degli animali, ma anche ad alimenti o muffe. Quando il nostro sistema immunitario reagisce in maniera eccessiva o ci si espone a certe sostanze, dette allergeni, siamo di fronte ad un’allergia.

Gli allergeni possono essere presenti nell’aria, ma anche nel cibo, nei farmaci e negli ambienti in cui viviamo. Nulla di male, se la reazione allergica non è grave. Qualche starnuto, lacrimazione agli occhi, prurito sulla pelle, eruzioni cutanee, fino al naso che cola, sono di facile gestione. Anche se è disagevole vivere con la paura di entrare in contatto con certe sostanze difficili da evitare. Sono sempre di più coloro che soffrono di allergia perenne agli acari che, provocando reazioni fastidiose, potrebbe rendere impossibile anche il riposo. Così come per gli allergici a certi materiali.

Se si soffre di allergie potrebbe bastare utilizzare questo semplice rimedio per riposare meglio

L’allergia è una questione di ipersensibilità verso sostanze estranee e magari innocue che provocano reazioni inadeguate. Per non avere disturbi e problematiche, sarebbe bene evitare il contatto con l’allergene. Ad esempio, siamo in molti a starnutire respirando la polvere. Figuriamoci cosa potrebbe succedere a coloro che, invece, soffrono di allergia agli acari. E sappiamo quanta ne contengano i materassi che, se non adeguatamente trattati o protetti, potrebbero trasformarsi in un ricettacolo di acari.

Le persone, adulti o bambini, potrebbero avere una sensibilità verso questi piccoli e fastidiosi animaletti, anche bruttini, che si cibano della nostra pelle morta. I sintomi di questo tipo di allergia potrebbero influire negativamente sulla qualità della nostra vita e compromettere anche un sonno riposante. Infatti, dal contatto con questi acari si potrebbero sviluppare crisi asmatiche o dermatiti.

Avere un buon riposo notturno è importante, determinato numerosi fattori, tra i quali il materasso, la temperatura della stanza, i cuscini. A proposito di benessere, quindi, se si soffre di allergie potrebbe bastare utilizzare questo semplice rimedio per riposare meglio.

Un materasso speciale

È nato nel Nord Europa e in Italia è diventato ormai popolare e di uso comune. Chi segue la trasmissione con chef Bruno Barbieri, intitolata 4 Hotel, avrà scoperto l’importanza dell’utilizzo di un topper sul materasso, necessario per gli allergici. Il topper, infatti, è un particolare coprimaterasso che protegge il materasso dalla polvere, ma anche dal sudore, rendendo il nostro riposo confortevole e avvolgente. Chi usa il topper non deve escludere il tradizionale coprimaterasso che servirà a rivestire l’accoppiata.

L’unione fa la forza. Indipendentemente dai materiali utilizzati per l’imbottitura e il rivestimento, è importante optare per quelli che possono ricevere trattamenti antiallergenici ed igienizzanti. Ad esempio, i topper realizzati in fibra di bambù, sia nell’imbottitura, sia nel rivestimento, stanno avendo un certo successo. Infatti, il bambù, dotato naturalmente di proprietà antibatteriche, garantisce un buon livello di igiene, senza richiedere trattamenti aggiuntivi. Sostenibili, green e senza starnutire.