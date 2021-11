Sostituire le uova nelle ricette dei dolci può non essere solo una prerogativa dei vegani. Tante persone, infatti, per ragioni allergiche o dietetiche, evitano di mangiare le uova, o alimenti che ne contengono.

Come riportano alcuni studi scientifici, nonostante esse siano una fonte importante di vitamine, sali minerali e soprattutto proteine, non sono adatte a tutti.

Date le dosi elevate di colesterolo, presenti soprattutto nel tuorlo, è un alimento che andrebbe consumato con moderazione. Per questo motivo, in questo articolo abbiamo deciso di svelare alcuni sostituti delle uova da inserire nei dolci.

Infatti, a che servono le uova nei dolci quando possiamo sostituirle con questi ingredienti più leggeri?

Le uova sono molto utili nei dolci per facilitare la lievitazione o per sfruttare il loro forte potere legante.

Fra gli ingredienti che possono ugualmente soddisfare queste necessità troviamo il latte di soia in polvere. Infatti, 2 cucchiai mescolati con 20 grammi di acqua, possono tranquillamente rimpiazzare un uovo.

Oltre a questo vi è la fecola di patate, o l’amido di mais, di cui abbiamo già visto il potere addensante nella preparazione della cioccolata calda.

Possiamo fare a meno delle uova anche aggiungendo alcuni frutti, come la banana matura e la mela grattugiata.

Ogni uovo equivale a mezza banana, oppure a 40 grammi di mela. Ma non è finita qui. Infatti, un uovo può essere facilmente rimpiazzato da 2 cucchiai di tofu tritato. In tal caso, se disponiamo di un panetto di tofu, andrà frullato insieme alla parte liquida della ricetta. Se invece abbiamo il tofu vellutato, andrà aggiunto ed amalgamato direttamente insieme all’impasto.

Semi speciali che aiutano anche contro la stitichezza

Dunque, abbiamo visto che è abbastanza semplice rispondere alla domanda: “a che servono le uova nei dolci quando possiamo sostituirle con questi ingredienti più leggeri?”.

Tuttavia, fra gli ingredienti meno considerati, ma che possono rimpiazzare efficacemente l’uovo troviamo i semi di lino. Questo ingrediente, oltre ad essere ottimo per ridurre la stitichezza, è anche perfetto da utilizzare come addensante. Per sfruttarlo al meglio, basterà polverizzare in un mixer 1 cucchiaio di semi insieme a 60 grammi di acqua.

Questo composto è utile per preparare muffin, biscotti e torte, ma si adatta benissimo anche alle farine integrali. Non è invece adatto per gli impasti dal sapore delicato, perché potrebbe coprirne il sapore.

In alternativa ai semi di lino, si possono utilizzare i semi di chia, che tra l’altro sono ricchi di omega 3 e proteggono l’intestino.