Che cos’è la Certificazione Unica 2021 e come scaricarla dal sito dell’Agenzia delle Entrate? La Certificazione Unica (CU) è un documento fiscale che tutti i lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi stanno ricevendo in questo periodo.

Quindi, tutti coloro che hanno ricevuto in pagamento, durante lo scorso anno, delle somme a titolo di retribuzione, compenso o pensione dovranno ricevere la certificazione.

Questa, appunto, certifica il reddito incassato. Nonchè le eventuali trattenute operate e versate all’erario dal sostituto d’imposta (datore di lavoro, committente, ente pensionistico).

Qualora il contribuente produca un solo reddito non dovrà fare nient’altro nei confronti del Fisco. Il sostituto d’imposta ha già provveduto a calcolare e a versare all’erario le imposte dovute.

Quando, invece, il contribuente ha prodotto più redditi, come ad esempio due rapporti di lavoro o due committenti, questa servirà per presentare la dichiarazione dei redditi (Unico o 730).

Come scaricarla dal sito dell’Agenzia delle Entrate

Capita, ogni tanto, di non ricevere la certificazione unica. Questo può succedere per un ritardo del servizio postale. Oppure perché, con i tempi che corrono, non si è potuto andare dal sostituto d’imposta a ritirarla.

Allora, il modo più semplice per recuperare il documento, è farlo dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Di seguito sarà possibile capire come scaricare la Certificazione Unica 2021 dal sito dell’Agenzia delle Entrate seguendo le indicazioni passo per passo.

Innanzitutto occorre accedere al sito Agenzia delle Entrate. In alto a destra occorre cliccare su “Come accedere ai servizi”. La scritta si individua facilmente essendo contraddistinta dal segno di una piccola chiave.

Nella schermata seguente occorre cliccare su “Area riservata” e in questo modo si potrà accedere su “Entratel/Fisconline”.

A questo punto occorre accedere con SPID, CIE o CNS. Se non è stata ancora creata un’identità digitale, basterà seguire le indicazioni della schermata e dopo tornare su “Fisconline” per proseguire.

Una volta entrati su “Fisconline” occorre cliccare su “Consultazioni”.

Nella schermata che si apre, sempre a sinistra, su “Cassetto fiscale” e in seguito su “Cassetto fiscale personale”.

Successivamente bisogna cliccare prima su “Dichiarazioni Fiscali” e poi su “Certificazione Unica”.

Sarà visualizzato a video l’elenco di tutte le annualità disponibili. Ecco che cos’è la Certificazione Unica 2021 e come scaricarla dal sito dell’Agenzia delle Entrate.