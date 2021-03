Quante volte ci siamo trovati di fronte a una situazione in cui volevamo indossare la nostra maglietta preferita e l’abbiamo trovata sbiadita e senza colore? Questo succede perché col tempo e l’utilizzo, alcuni tessuti si rovinano e i colori diventano meno intensi.

Esiste però un metodo semplice e conveniente per far tornare questi capi come nuovi: stiamo parlando di tingerli nuovamente grazie ad alcuni ingredienti comunemente trovati in cucina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

In questo articolo parleremo della curcuma e di come, grazie a questa, possiamo restituire colore e brillantezza ai vestiti con questo metodo naturale a costo zero.

Che cosa ci servirà?

Ecco di seguito tutti quello che dovremo utilizzare per ridare colore ad un indumento giallo:

a) il vestito scelto;

b) un cucchiaio di curcuma;

c) 1 litro di acqua distillata;

d) 250 millilitri di aceto.

Restituire colore e brillantezza ai vestiti con questo metodo naturale e a costo zero

Prima di iniziare sarà opportuno controllare l’etichetta e il tessuto del vestito che si vuole trattare, per non rischiare di rovinarlo ulteriormente. Non tutti i materiali infatti reagiscono bene a questo tipo di trattamento, ma solo le fibre naturali.

Il procedimento è davvero molto semplice: all’interno di una pentola molto capiente dovremo amalgamare 1 litro di acqua distillata e 250 millilitri di aceto. La proporzione da tenere a mente è sempre una parte di aceto per quattro parti di acqua.

Una volta che avremmo portato l’acqua al punto di ebollizione dovremmo quindi immergere al suo interno l’indumento e lasciarlo a fuoco lento per circa un’ora. Questa procedura serve per preparare il tessuto ad assorbire il colore e a permettere che questo si leghi meglio alle fibre.

Finito questo passaggio dovremmo prendere l’indumento e metterlo in un’altra pentola piena d’acqua ben amalgamata a un cucchiaio da cucina di curcuma. Far bollire il tutto per un’altra ora ed infine sciacquare il tessuto con abbondante acqua fredda.

Il risultato sarà un vestito brillante e colorato proprio come quando lo avevamo appena acquistato.

Approfondimento

Un incredibile rimedio naturale per risparmiare e dire addio a pieghe e grinze