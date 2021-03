Tutti buttano via questi scarti, ma esiste un modo molto più furbo di utilizzarli

Quando cuciniamo utilizzando le verdure gli scarti sono tanti. Chi sono diverse parti della pianta infatti, che non sono commestibili o troppo dure. Tutti infatti buttano via questi scarti, ma esiste un modo molto più furbo di utilizzarli risparmiando. Un metodo molto semplice che ci permette di riottenere quella stessa verdura nel balcone di casa. Vediamolo insieme.

La lattuga

La parte che di solito gettiamo via della lattuga è la sua base. Se facciamo attenzione a tagliarla non più bassa di 2 cm, potremo ottenerne una nuova lattuga in poco tempo. Basterà lasciare la base tagliata in un bicchiere con mezzo centimetro d’acqua. Posizioniamolo in un luogo dove può ricevere i raggi del sole e cambiamo l’acqua ogni giorno. Dopo circa una settimana usciranno delle piccole foglie dal centro e forse anche qualche radice. È il momento di piantare il nostro “seme”. Occupiamocene come una qualsiasi altra pianta e aspettiamo che le foglie siano alte circa 7 cm prima di raccoglierle.

Basilico

Per avere più piante di basilico a partire da una sola basterà utilizzare questo semplice trucco. Tagliamo la parte superiore di uno stelo contando una lunghezza di circa 3 cm. Togliamo le foglioline quasi del tutto, tranne quelle sulla cima. Posizioniamo i nostri rametti nell’acqua lasciandone fuori la parte superiore. Le radici cominceranno a uscire dalla base e quando saranno lunghe abbastanza possiamo piantarle a terra o in un vaso.

Cipolle rosse

È più conosciuto il trucco che riguarda le cipolle. È sufficiente infatti aspettare che germoglino da sole per piantarle, come succede anche all’aglio. Possiamo però riutilizzare anche la base di una cipolla tagliata e utilizzata. Infatti, tagliando una base di circa 2 cm possiamo piantarla direttamente in un po’ di terriccio. Lasciamo uno strato di terra molto sottile a ricoprirla. Innaffiamo regolarmente. Dal momento che la cipolla cresce sottoterra, possiamo sapere quando raccoglierle guardando le sue foglie. Quando queste saranno ingiallite infatti è il momento di estrarre le nostre cipolle, ottenute senza spendere un soldo.

Tutti buttano via questi scarti, ma ora sappiamo che esiste un modo molto più furbo per utilizzarli risparmiando.

