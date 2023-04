Considerato il lago più pulito d’Italia e d’Europa, è a un’ora da Milano e ha ispirato il Parini e Stendhal

Organizzare una gita al lago è un modo piacevole per passare del tempo con famiglia o amici. Se le solite località troppo frequentate ti hanno stufato, devi assolutamente provare una meta alternativa a due passi da Milano. Si tratta di un piccolo specchio d’acqua che si ritiene essere il più pulito in Europa, per un motivo ben preciso. Scopri di quale si parla e perché conviene visitarlo.

L’arrivo della primavera e le prossime vacanze di Pasqua potrebbero fare da pretesto per pianificare una bella gita. Se il mare e la montagna sono un po’ lontani da dove ti trovi e li hai già visti mille volte, potresti cambiare rotta. E perché non dirigersi in qualche splendida e pacifica area di lago? Nei dintorni di Milano ce n’è una consigliatissima. Si tratta di uno specchio idrico dalle acque caraibiche, immerso in un ambiente a dir poco sensazionale. Parliamo del lago del Segrino.

Considerato il lago più pulito d’Italia e d’Europa, è un’opportunità unica da sfruttare in giornata

Il lago del Segrino si situa nella provincia di Como, nei pressi dei comuni lombardi di Eupilio, Canzo e Longone al Segrino. Si dice che il nome derivi da un adattamento latino della parola celtica “segarinos”, che tradotto significherebbe “ruscello del rispetto”. È una meta vicina al più noto lago di Como, ugualmente suggestiva e decisamente più tranquilla.

Il motivo principale che potrebbe spingere a visitarlo sono le sue acque. Così limpide e cristalline che per molti sono le più linde non solo d’Italia, ma di tutto il continente europeo. Merito delle sue fonti esclusivamente sotterranee e dell’assenza di industrie nei dintorni.

La sua bellezza ha spinto diversi autori illustri dell’epoca a decantarlo. Uno su tutti Stendhal, che nel “Giornale di viaggio in Brianza” ha paragonato il lago a una gemma di smeraldo. Anche il celebre poeta brianzolo Giuseppe Parini ha voluto ricordarlo, citandolo nella sua Poesia XXII.

Il parco è sito di interesse comunitario

Considerato il lago più pulito d’Italia e d’Europa, le fortune del Segrino si devono anche al Parco che lo incornicia. Il territorio circostante è di altissimo valore, tanto che ha ottenuto meritatamente il riconoscimento di SIC (sito di interesse comunitario). Flora e fauna sono numerose e vivono in pace e armonia tra loro. Alla vegetazione di ninfee, millefoglie e canneti si accostano alberi di salici, pioppi e ontani. Vicino alle sue sponde e tra le sue acque vivono numerosi esemplari di animali. Tra questi anfibi, pesci come luccio e persico e uccelli quali l’airone cenerino e il picchio verde. Per godere appieno delle meraviglie locali si può percorrere il sentiero che costeggia il lago, facile e adatto anche ai più piccoli.

Per raggiungere il lago del Segrino in auto ci sono diverse opzioni. Da Como dovrai seguire prima le indicazioni per Erba, poi prendere la SP 41 per Longone al Segrino. Da Milano, invece, dovrai imboccare la SS 36 e uscire ad Annone. Quindi, proseguendo verso Eupilio giungerai a destinazione aiutandoti coi cartelli.