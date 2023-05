Attenzione al bancomat impazzito: ecco cosa accade se eroga più soldi di quelli richiesti

Cosa succede se il bancomat sbaglia a erogare i soldi? Cosa fare se lo sportello ATM distribuisce meno soldi di quelli richiesti? E, al contrario, se eroga più soldi possiamo tenerli?

Ti è mai capitato di prelevare dei soldi dal bancomat e accorgerti che l’importo erogato non corrisponde a quello richiesto? È accaduto di recente in un piccolo centro vicino a Padova. L’ATM ha iniziato a erogare pezzi da 20 euro al posto di quelli da 50 euro e viceversa. Così chi ha chiesto 500 euro, ha avuto dall’ATM 200 euro e chi invece chiedeva 200 euro otteneva dal bancomat 500 euro. Cosa fare in questo caso?

Attenzione al bancomat impazzito e alle conseguenze di un errore nell’erogazione

Può succedere che il bancomat sbagli a erogare i soldi, sia in più che in meno. Si tratta di un errore che può dipendere da vari fattori, come un malfunzionamento del software, un problema meccanico, una manomissione o una distrazione. Nel caso di cronaca, nello specifico, lo sbaglio era dovuto ad un errore umano nel caricamento del denaro.

Se il bancomat erogasse più soldi del dovuto, potresti essere tentato di tenerti la differenza e andartene. Tuttavia, questo comportamento non solo non è eticamente corretto, ma potrebbe essere anche illegale e probabilmente inutile. Infatti, il bancomat registra tutte le operazioni effettuate e traccia le banconote erogate. In questo modo la banca può facilmente risalire al conto e al prelievo, richiedendo i soldi in eccesso.

Cosa fare se il bancomat eroga soldi in meno

Attenzione al bancomat impazzito, se eroga meno soldi del dovuto, anzitutto occorre capire il motivo. Se è un problema di insufficienza di contante nell’ATM, avrai un disagio ma sul conto sarà addebitata l’esatta cifra erogata. Cosa diversa invece è l’erogazione di meno contante a fronte di una operazione corretta, come nel fatto di cronaca nel piccolo centro di Padova. Per esempio, potresti richiedere 100 euro e il bancomat eroga solo 40 euro. In questo caso occorre verificare il prima possibile quanto effettivamente è stato addebitato sul conto.

Come comportarsi in caso di errore del bancomat

Appena il bancomat ha erogato il contante, meglio contarlo per assicurarsi la correttezza dell’importo. In caso di erogazione insufficiente rimaniamo davanti allo sportello almeno 1 minuto per assicurarsi che l’ATM non distribuisca la differenza. Poi richiediamo lo scontrino e contattiamo il numero verde indicato sullo sportello oppure la nostra banca il prima possibile. Annotiamo anche il nome della banca e la filiale dove abbiamo effettuato l’operazione. Ovviamente la banca va contattata anche se abbiamo prelevato più soldi del dovuto.

Lo sportello ATM è una macchina non infallibile che alle volte può dare problemi. Per esempio può capitare che i prelevamenti col bancomat siano impossibili per un problema abbastanza comune ma facilmente aggirabile. Lo sportello ATM potrebbe anche causare controlli da parte del Fisco in caso di suo abuso.