Nel giorno dell’arrivo della primavera arrivano anche pessime notizie in ambito amoroso per alcuni segni zodiacali.

Saranno le giornate che iniziano ad allungarsi, sarà il clima che comincia ad essere più mite e l’estate che già iniziamo ad intravedere?

Sta di fatto che per molti il rischio tradimento sarà piuttosto alto, soprattutto in questa seconda metà di marzo e i primi d’aprile.

Una famosa canzone di Riccardo Cocciante recitava proprio così: “Io rinascerò cervo a primavera”, con tutto un altro ben più poetico significato.

Eppure, “cervo a primavera” non è soltanto una canzone ma piuttosto una sorta di premonizione per alcuni segni.

Chissà che non si ritrovino anche loro, senza volerlo, con un bel paio di corna.

Se qualche atteggiamento ci sembra strano andiamo a fondo

A volte i traditori, soprattutto quelli incalliti, sanno essere dei veri professionisti, riuscendo a tenere in piedi diverse relazioni.

Eppure, come nel migliore dei libri gialli nei quali il delitto perfetto non esiste, così accade nel caso del tradimento perfetto.

Per questo sarà bene far caso anche al più insignificante dei segnali.

Un atteggiamento insolito, una particolare attenzione al cellulare, dei ritardi strani o degli appuntamenti in orari sospetti.

Questo ovviamente non è un invito a diventare ossessivi, preoccuparsi eccessivamente e assumere comportamenti irrispettosi.

Il punto è che alcuni di noi, senza cadere nella paranoia, sembrano avere un sesto senso per certe cose.

E se qualcosa non ci torna, senza fare sceneggiate, togliamoci ogni dubbio e mettiamo il partner con le spalle al muro.

Scopriamo per chi, nei prossimi giorni, lo zodiaco prevede giornate nere in campo sentimentale, con un alto rischio tradimento.

Cervo a primavera non è soltanto una canzone per questi segni che nei prossimi giorni dovrebbero tener d’occhio i partner in amore

A dover tenere gli occhi bene aperti dovrebbero essere 2 segni di fuoco, uno di terra e uno d’aria.

I due segni di fuoco sono Leone e Sagittario.

Gli orgogliosi e a volte egocentrici Leone e gli impetuosi Sagittario, potrebbero veder crollare di colpo i loro castelli di certezze.

Sono infatti dei segni zodiacali che, per loro natura, procedono come tir per raggiungere i propri obiettivi.

Questo li porta talvolta a costruirsi delle corazze e a non voler vedere ciò che potrebbe rallentare la loro corsa.

Tipo un doloroso tradimento.

Gli altri due segni sotto l’occhio del ciclone saranno invece Capricorno e Gemelli.

I primi tendono ad essere dei veri “bonaccioni”, che soprattutto in amore tendono a sottovalutare i rischi e a fidarsi forse più del dovuto.

Lo stesso vale per i nati sotto il segno dei Gemelli, caratterizzati da una certa spensieratezza in campo amoroso.

A volte, decisamente troppa.

