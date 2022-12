Cervello sempre allenato e attivo con questo regalo originale per nonni e parenti

I nonni sono una risorsa preziosa per le famiglie, pertanto per farli sentire più giovani e attivi a Natale con questi regali li stupiremo. Ma soprattutto li aiuteremo a mantenere la memoria più vivace

I nonni, per chi ha la fortuna di averli, sono un dono prezioso per l’intera famiglia, son figure molto importanti nella vita di grandi e piccini. Spesso fanno da baby-sitter ai loro nipotini con i quali nel tempo si crea un rapporto di complicità e di fiducia. La casa dei nonni diventa per tanti nipoti un vero e proprio rifugio dove farsi coccolare e allontanare le ansie e le preoccupazioni.

Il Natale per tanti nipoti è anche il momento non solo di ricevere il prezioso regalo dei nonni, ma anche di donare loro qualcosa. Invece della classica vestaglia o pigiama, si potrebbe optare per un regalo davvero utile che contribuisca a mantenere un cervello sempre allenato e attivo. A una certa età, purtroppo, anche il cervello, come il resto del corpo, invecchia e se non lo si tiene allenato potrebbe perdere colpi.

Oltre all’invecchiamento, infatti, si va incontro anche a un declino delle funzioni cognitive. Per prevenire tale processo, oltre a essere fondamentale una dieta sana ed equilibrata, è fondamentale mantenere vivace la mente allenandola continuamente. Perché allora non regalare ai nonni qualcosa che tenga la mente allenata?

Basta con i soliti regali ai nonni aiutiamoli a mantenere un cervello sempre allenato e attivo

Quando i nonni invecchiano arriva per figli e nipoti il momento di restituire tutto l’amore che loro ci hanno dato. Il modo migliore è sicuramente farci sentire presenti, esserci e renderli partecipi della nostra vita, delle nostre scelte, coinvolgerli nelle attività.

Magari si potrebbe approfittare di questo periodo per fare insieme giochi di società, come monopoli, una tombola o semplicemente giocare a scacchi o a dama. Pertanto, un gioco da tavolo potrebbe essere un regalo gradito ai nonni, soprattutto se potranno farlo insieme a noi.

Ma un altro regalo per mantenere la mente attiva e invogliarli a fare un viaggio o conoscere nuove persone è un corso di lingua straniera.

Imparare un’altra lingua ravviva la mente e contrasta l’insorgenza di malattie neurodegenerative

Imparare una lingua straniera può mantenere attivo il cervello e la riserva cognitiva. Regalare un corso di lingua straniera, anche online o mediante un App, può essere un regalo molto importante per la salute dei nostri nonni. Lo studio di una nuova lingua aumenterebbe la concentrazione e migliorerebbe le funzionalità cognitiva. Secondo alcuni studi, infatti, il cervello diventerebbe più efficiente e migliorerebbe la memoria.

Sembrerebbe che coloro che parlano due lingue, con l’avanzare dell’età, preserverebbero meglio la quantità di materia grigia. Conoscere due lingue, infatti, potrebbe diminuire il rischio di Alzheimer.

Ad ogni modo, per gli anziani imparare un’altra lingua potrebbe comportare un’apertura verso nuove cose, incidendo pertanto positivamente sull’umore. Quest’anno, dunque, basta con i soliti regali, adoperiamoci per far sentire i nonni più pimpanti e felici.