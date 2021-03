Cerniera su o giù per lavare i capi in lavatrice? Come regolarsi?

Per lavare i capi in lavatrice, bisogna prestare la giusta attenzione alle etichette ed evitare alcuni errori che potrebbero danneggiarli.

Un lavaggio fatto per bene, eseguito secondo le istruzioni migliora e prolunga la durata dei vestiti.

Oltre alla separazione dei panni, per colore e tessuto, alla quantità di detersivo da utilizzare, al giusto carico del cestello, ecc., c’è un altro fattore da considerare e da non dimenticare mai, ogni qualvolta laviamo le maglie e i pantaloni con le cerniere.

Ecco come lavare i capi in lavatrice per averli sempre, non solo puliti e profumati, ma anche senza danni.

Cerniera su o giù per lavare i capi in lavatrice? Ecco come fare

Forse non tutti sanno, che per evitare di aprire il cestello della lavatrice, e di ritrovare un top o una maglia, a cui teniamo molto rovinata da un foro, dobbiamo alzare la cerniera di tutti i capi, che ne sono provvisti.

Prima di inserire i capi in lavatrice controllare di aver chiuso tutte le cerniere, i fermagli, le cinghie in velcro.

Il lavaggio e la centrifuga potrebbero rovinare i tessuti, graffiandoli o bucandoli.

Le stesse cerniere potrebbero subire la rottura del gancio. Ciò vale anche per le cerniere di plastica, perché essendo molto delicate sono soggette facilmente a rottura.

Inoltre, consigliamo di fissare la cerniera con una spilla da balia in modo, da evitare che si apra durante il lavaggio.

Come fare?

Afferrare con le dita il cursore di metallo della cerniera e piegarlo verso il colletto della felpa.

Prendere la spilla da balia, aprirla e inserirla nel foro del cursore di metallo.

Infilare la spilla da balia nel tessuto e chiuderla.

Per gli abiti dotati di cerniera, si consiglia un ciclo di lavaggio delicato in modo da non rovinare i panni e la cerniera.

Al contrario, per quanto riguarda le camicie con i bottoni, consigliamo di non abbottonarle prima di procedere al lavaggio. I bottoni pulsanti, se abbottonati, potrebbero staccarsi facilmente.