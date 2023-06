I collezionisti pagherebbero 1.000 euro per i vecchi mestoli che hai in casa da una vita: assurdo ma vero

Non si trovano più in circolazione come un tempo ma sono molto ricercate. Le posate d’argento non erano possedute solo dalle famiglie benestanti, sono sempre state il regalo preferito per i matrimoni, quindi presenti in molte famiglie. Al loro interno, i mestoli hanno avuto un’attenzione particolare da parte dei collezionisti. Scopriamo perché.

Sono oggetti che hanno acquistato valore, possono essere visti come parte di una collezione o come pezzi singoli, spesso si ereditano altre volte vengono dimenticati in cucina. Eppure esiste nel mercato degli oggetti antichi un posto particolare per i mestoli, perché alcuni vengono valutati a prezzi sorprendenti. Ne troviamo in argento 800, 925 e 999, possono essere punzonati, questi elementi sono fondamentali per classificarli come oggetti di valore.

Per stabilire invece che si tratta di antichità è necessario riconoscere il modello, possono essere stile impero, stile inglese, stile danese. Quindi possono avere segni distintivi come stemmi, marchi o timbri. Infine è importante che le condizioni in cui sono stati conservati siano ottimali. Non devono esserci danni irreversibili, non devono essere piegati malamente, non devono esserci i tipici segni che si creano quando puliamo l’argento o altri metalli simili con prodotti chimici.

Marchi garantiti

I collezionisti pagherebbero 1.000 euro per oggetti come questi, ma solo se sono di alcuni stili. Per esempio un mestolo stile Windsor del 1880 può valere fino a 1.110 euro se in ottime condizioni. Tutto ciò che riguarda la famiglia Reale ha sempre attratto il pubblico ma anche i collezionisti. Abbigliamento, arredi, tessuti, lo stile reale si è affermato in diversi settori. Chi possiede sedie e cravatte ma anche posate, quindi i mestoli, può avere in mano un valore considerevole.

Facendo un giro sul web nei siti specializzati, vediamo come il marchio Cesa del 1882 sia uno dei più prestigiosi in materia di posate d’argento. Si trovano mestoli del 1882 in argento stile Palatina per un prezzo di 1.000 euro. Lo stile è inconfondibile per via dei particolari di alta qualità. Si tratta del marchio italiano dell’argenteria che da molti è considerato come il più prestigioso. Molte posate e molti mestoli possono essere stati usati durante cene importanti al Quirinale o negli ambiti della ristorazione.

I collezionisti pagherebbero 1.000 euro per gli oggetti in argento, attenti ai mestoli

Anche i coppini in argento massiccio del 1870 possono avere una valutazione discreta. Siamo intono ai 400 euro, quelli in circolazione sono in uno stato discreto ma non ottimale. Anche se il tempo si è fatto sentire, possono essere messi in vendita per ottenere un guadagno. Se abbiamo una certificazione il valore potrebbe aumentare, anche le punzonature con gli stemmi sono da tenere in considerazione.

Anche il mestolo Calegaro in argento 800 di tipo inglese è ben valutato. Siamo poco sopra i 300 euro per un oggetto degli inizi del novecento. Calegaro produce gioielli dal 1921 e i mestoli d’argento sono stati regali da matrimonio molto apprezzati in passato. Ora le cose sono cambiate, non sempre le tradizioni vengono rispettate, ma alcuni oggetti presenti nelle case di genitori possono darci ancora tante soddisfazione. Basta sapere dove cercare e quali oggetti far valutare. I mestoli in argento possono davvero sorprenderci.