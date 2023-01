Difficilissimo sopportare questi 4 segni zodiacali: sono antipatici e odiosi, vanno a braccetto col velenoso Scorpione

Ogni segno zodiacale ha peculiarità proprie e ben specifiche per quanto riguarda carattere e personalità delle persone. In questo articolo andremo a scoprire insieme quali sono i segni più odiati di tutti e perché. Corri a leggere, magari c’è anche il tuo!

Andare d’accordo con chiunque è impossibile. Tuttavia, quotidianamente siamo costretti a relazionarci con altre persone: nel privato, nella vita sociale, sul lavoro. Per il quieto vivere si tende a venirsi incontro e ad avere un atteggiamento accondiscendente. Tuttavia, sarà capitato a tutti, almeno una volta, di trovare letteralmente insopportabile una certa persona. Quei soggetti che, appena li vedi ti fanno salire i nervi a fior di pelle anche se ancora non hanno pronunciato neppure una parola.

Il motivo di questo odio apparentemente immotivato, ce lo possono spiegare le stelle. Il segno zodiacale, infatti, rivela moltissimo sul carattere delle persone. Come la maggior parte dei Capricorno sono testardi e cocciuti, ci sono segni che si contraddistinguono per la passionalità o il fatto di essere estremamente vendicativi.

In questo approfondimento ci occuperemo dei segni più odiati.

Medaglia d’oro allo Scorpione, odiatissimo

Al primo posto dei segni più odiati c’è lo Scorpione. Esattamente come l’animale a essi associati, i nati sotto questo segno sono parecchio aggressivi e molto inclini a sviluppare cattiverie e malvagità.

Inoltre, gli Scorpioni sono anche molto impulsivi. Si attaccano con facilità alle persone per poi abbandonarle da un momento all’altro senza dare alcuna motivazione. Questo loro modo di fare un po’ “ballerino” li rende a dir poco insopportabili.

Difficilissimo sopportare questi 4 segni zodiacali

Come già accennato nel titolo, lo Scorpione è però in buona compagnia. Non attirano simpatia neppure il segno dei Pesci e l’Acquario. I Pesci sono estremamente sensibili. Potrà sembrare strano ma è proprio questa loro caratteristica a renderli insopportabili. Sono così tanto sensibili che tendono a farsi dominare da tutti.

Sembrano quasi privi di una propria personalità e sono accondiscendenti con tutti. Non prendono mai posizioni né decisioni. A loro va sempre bene quel che decidono gli altri. Davvero insopportabili! Soprattutto agli occhi di chi, invece, ha un carattere forte e sicuro.

Dal canto suo, invece, l’Acquario risulta spesso odiato per il suo essere schivo e introverso. I nati sotto questo segno stanno molto sulle loro e danno poca confidenza, stanno sempre in disparte e parlano pochissimo. Un atteggiamento che, di certo, non emana simpatia!

Ecco infine altri 2 insospettabili segni che stanno poco simpatici

Risulta davvero complicato avere a che fare anche con i nati sotto il segno della Vergine. Quel che urta di loro è principalmente la loro precisione quasi maniacale. Dal momento che vuole avere sempre tutto sotto controllo, la Vergine, spesso, risulta essere troppo dura ed eccessivamente puntigliosa. Una personalità quindi con cui è davvero complesso averci a che fare. Ma non è ancora finita. Spesso, la Vergine si lascia andare a comportamenti molto immaturi e puerili che fanno saltare i nervi!

Concludiamo la nostra carrellata dei segni più odiati con un altro insospettabile. Affettuoso e sensibile, il Cancro, di sovente, cede a scatti d’ira esagerati che scaturiscono per la maggior parte delle volte dalla loro permalosità. A ciò, va poi aggiunto il fatto che molti cancerini sono anche parecchio lunatici.

Insomma, per vari motivi, è davvero difficilissimo sopportare questi 4 segni zodiacali, oltre allo Scorpione.