La cellulite è un problema che riguarda 14 milioni di donne in Italia, secondo i dati ISTAT. Esistono tantissimi trattamenti che cercano di combattere gli inestetismi con creme, fanghi, massaggi e infine chirurgia. Lo scopo è quello di agire sul grasso in eccesso ma non sempre si ha successo. Alcune terapie stanno cercando di andare più in profondità per colpire la radice del problema. Il tessuto infiammato rende i setti fibrosi ritraenti e questo altera la consistenza cutanea. Da qui la famigerata buccia d’arancia tanto odiata dalle donne.

Anidride carbonica

La carbossiterapia è una terapia per la cura della cellulite che sfrutta i benefici portati dall’anidride carbonica. Le pareti dei vasi sanguigni vengono rafforzati migliorando la circolazione e viene stimolata la tonicità della cute. Cellulite, buccia d’arancia e grasso vengono combattuti agendo direttamente sugli accumuli adiposi. Dopo la terapia, l’ossigeno nella zona colpita aumenta e il metabolismo cellulare migliora la sua attività. Aumentando le funzionalità del microcircolo, la buccia d’arancia diminuisce e si alleggeriscono le gambe. La pelle diventa più elastica grazie all’azione svolta sui fibroblasti, soprattutto nell’interno coscia. Il miglioramento del microcircolo potrebbe portare effetti positivi pure sulle smagliature. Gli ambulatori o studi privati a cui possiamo rivolgerci devono avere apparecchi approvati dal Ministero della Salute e certificati dalla Comunità Europea. In questi casi, il discorso riguardante la sicurezza è molto importante, soprattutto perché si parla di innovazione in campo terapico.

Cellulite, buccia d’arancia e grasso nelle gambe, nei glutei e nella pancia potrebbero sparire con queste terapie e 1 solo frutto

La cellulite può essere trattata anche con rimedi enzimatici che possono essere assunti o iniettati. Per quanto riguarda l’assunzione, un composto enzimatico efficace potrebbe essere la bromelina che è presente nell’ananas. Quelli con la bromelina sono integratori che contengono enzimi proteolitici antinfiammatori vegetali quindi totalmente naturali. L’azione benefica sulla circolazione si ottiene favorendo il drenaggio. Questo ha portato la bromelina a essere considerata uno dei migliori rimedi naturali per la cellulite. Mantenendo un corretto stile di vita ed effettuando la giusta attività fisica per aiutare la circolazione, con questi enzimi possiamo completare l’azione purificante. Ma esiste un altro trattamento innovativo che ha ottenuto il marchio CE, fondamentale in Europa per la diffusione secondo le regole di sicurezza comunitarie.

È il trattamento Cellfina, innovativo perché mira a colpire la causa strutturale della cellulite, cioè i setti fibrosi. Questi setti fibrosi vengono recisi in modo che ci sia il rilascio della cute e la pelle si distenda eliminando le bucce d’arancia. Il Trattamento Cellfina ha l’approvazione FDA cioè l’ente americano per la regolamentazione dei farmaci e degli alimenti, che si occupa di salute pubblica e sicurezza terapica. È l’equivalente dell’EMA in Europa. È un trattamento mininvasivo ma richiede una anestesia locale, quindi sono obbligatori accertamenti medici e valutazioni specialistiche con certificazione. Il 90% delle pazienti ha tratto benefico dalla cura, i cui risultati non hanno subito mutamenti neanche dopo 36 mesi.