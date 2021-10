Tutti noi possiamo oramai tranquillamente affermare di non poter più vivere senza telefonino. Infatti, questo oltre a chiamare e a scrivere messaggi con WhatsApp, può farci navigare in rete e mantenerci connessi a tutto il Mondo. Ma non solo: è anche un apparecchio perfetto per ascoltare musica e per fare fotografie. Vediamo quindi come possiamo fare per mantenerlo sempre in uso, curando al meglio la sua batteria. Ecco subito spiegato come avere il cellulare sempre carico senza attaccarlo alla presa grazie a questo trucco che pochi conoscono. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

I modi intelligenti per ricaricare il telefonino

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Quando si desidera comprare un nuovo smartphone, la maggioranza degli acquirenti considera attentamente due elementi: la potenza della lente fotografica e quella della batteria. Quest’ultima in particolare può dare parecchi problemi se non è di qualità: per questo motivo parecchi produttori si stanno adoperando a produrle sempre più potenti e resistenti. Vediamo però come possiamo fare noi nel nostro piccolo per mantenere questo pezzo il più performante possibile. In primis è oramai risaputo che caricare il cellulare per poco tempo può rivelarsi una scelta controproducente. Infatti, per potersi garantire il benessere della propria batteria è necessario che la percentuale di caricamento arrivi almeno all’80%. Per raggiungere questo livello è necessario attaccarlo alla presa per almeno 30 minuti in modalità “ricarica rapida”.

Cellulare sempre carico senza attaccarlo alla presa grazie a questo trucco che pochi conoscono

A volte, soprattutto se siamo sempre in giro, mettere il cellulare in carica di notte non basta. Per questo dobbiamo portarci sempre dietro un caricabatterie sperando di trovare una presa disponibile, oppure dobbiamo munirci di una sua variante wireless. Quest’ultima è molto comoda quando si viaggia per non rimanere mai con il cellulare KO. Bisogna però ricordarsi pur sempre di caricarla.

Se si vogliono evitare questi problemi, allora consigliamo di acquistare una variante che utilizza come fonte di energia la luce del giorno. Questa tipologia presenta infatti dei pannelli solari integrati che, se esposti alla fonte diretta, ricaricano il nostro smartphone.

Il modello è facilmente rintracciabile sul mercato online, in particolare su siti come Amazon e su Ebay. In alternativa è anche possibile trovarlo in centri di tecnologia specializzati. L’utilizzo di questo genere di apparecchio, dopo un primo investimento iniziale, può evitarci molte scocciature e al contempo farci risparmiare parecchi soldi.

Approfondimento

Tre trucchi semplici ed efficaci che salvaguarderanno i cavi di ricarica del vostro cellulare