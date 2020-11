Molte coppie che si sposano o che vanno a convivere, per avere tra l’altro tanti figli, spesso dopo il primo cambiano idea o comunque temporeggiano. E questo perché la crescita di un neonato richiede mille attenzioni, spesso ogni oltre ragionevole immaginazione.

Dopo qualche anno nella coppia torna poi il desiderio di avere un altro figlio, ma paradossalmente capita spesso che la gravidanza non arrivi. Ed allora, c’è un metodo infallibile su come rimanere incinta in breve tempo? Al riguardo, rispetto a quella che è la natura e la biologia, non ci sono delle bacchette magiche. Al punto che anche con rapporti frequenti spesso la donna non riesce a rimanere incinta. Ed allora, che fare?

Davvero c’è un metodo infallibile su come rimanere incinta in breve tempo?

La domanda è d’obbligo visto che in questi casi, nella coppia, iniziano a sorgere dubbi su una possibile sterilità, ma al riguardo solo l’urologo ed il ginecologo potranno dare delle risposte. Detto questo, per avere più probabilità di rimanere incinta in breve tempo occorre non solo intensificare i rapporti in corrispondenza dei giorni fertili ma occorre pure avere cura ed amore di sé stessi.

Fertilità maschile e femminile solo rimanendo lontani dai vizi e dalla cattiva alimentazione

Questo significa, e lo stesso vale per l’uomo, che le donne che vogliono rimanere incinte in breve tempo dovrebbero rimanere lontani dai vizi come il fumo e l’alcol, e seguire un regime alimentare sano ed equilibrato. E questo perché, sulla gravidanza che non arriva, può incidere. pure non avere un peso corporeo ottimale.

Per la donna come per l’uomo che, se in sovrappeso o obeso, tende infatti ad avere un tasso di fertilità inferiore. E lo stesso dicasi per il fumo di sigaretta che rientra tra gli agenti in grado di danneggiare seriamente negli uomini la funzione riproduttiva. Così come nelle donne altera il ciclo mestruale e compromette l’apparato riproduttivo.