Il nostro corpo è una macchina biologica con una grande capacità di adattamento. Ma di solito non sopporta gli eccessi nell’uno o nell’altro senso. Ovverosia non solo gli eccessi, ma pure le privazioni. Attenzione non fare all’amore per molto tempo potrebbe portarti a seri danni di salute. Sì, perché anche su questo aspetto molto personale ed intimo bisogna fare molta ma molta attenzione. Specie quando il non fare all’amore equivale ad un lungo periodo di astinenza.

Nel dettaglio, non fare all’amore per molto tempo può essere causa non solo dell’aumento dei livelli di stress, ma anche di disturbi del sonno. Unitamente all’innesco di casi di ansia che possono portare pure in stati depressivi. In più, l’assenza di intimità fisica con un partner può portare a dover far fronte a stati di solitudine ed anche di un diffuso senso di isolamento.

Sono stati che, a causa dell’astinenza, si possono manifestare in ogni momento e quasi improvvisamente. Chi magari solo dopo poche settimane, e chi magari anche dopo qualche mese.

Non fare all’amore per molto tempo può quindi incidere sulla salute mentale, ma pure su quella fisica in quanto i contatti intimi secondo gli esperti fanno bene pure al sistema immunitario. L’astinenza prolungata, invece, secondo gli esperti può provocare la cosiddetta fame di vicinanza. Che sua volta può andare a sfociare pure in una vera e propria brama di contatto.

La pandemia di coronavirus limita le persone ad avere i contatti fisici desiderati

Questo problema da alcuni mesi a questa parte coinvolge tante persone. Quelle che, senza una relazione stabile, sono state da questo punto di vista penalizzate dalla pandemia di coronavirus. Tra lockdown, mascherina e rispetto del distanziamento sociale. Sono tutte precauzioni importantissime per evitare il contagio. Ma in realtà pure contrarie per molte persone ad avere con altre il contatto fisico desiderato.