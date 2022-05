Giovani talenti in tutta Italia sono ricercati da Poste Italiane per nuove opportunità lavorative

Dal gruppo Poste Italiane arrivano nuovi annunci di lavoro per più sedi d’Italia. Contratto a tempo indeterminato e piano di crescita strutturato sono solo alcuni dei vantaggi offerti. Si aggiunge, a detta dell’azienda, un ambiente lavorativo stimolante e volto alla crescita dei dipendenti. Le date di scadenza per inviare la candidatura sono variabili di annuncio in annuncio.

I dettagli sulle posizioni aperte

Per ordine di data di scadenza più vicina presenteremo di seguito le posizioni aperte in Poste Italiane. Si ricercano giovani talenti in tutta Italia per l’offerta dal titolo “Giovani brillanti laureati – consulenti finanziari”. Questa scade alle 23:59 di oggi, 31 maggio 2022. Destinatari dell’opportunità sono, come da titolo, giovani laureati da inserire in un percorso di formazione per diventare consulenti finanziari. I requisiti necessari per partecipare alle candidature sono il possesso di una laurea, ottime capacità relazionali e comunicative e la conoscenza del pacchetto Office. Seguono tenacia e motivazione.

In scadenza alle 09:34 del giorno 30 giugno 2022 è l’opportunità lavorativa dal titolo “Junior Real Estate Engineers”. I candidati selezionati verranno impiegati nello sviluppo di progetti rilevanti su tutto il territorio nazionale, come, ad esempio, il rinnovamento della rete immobiliare del gruppo. Nello specifico, supporteranno il team nell’avvio dei progetti e si confronteranno per progettare e gestire i lavori. Requisiti indispensabili sono il conseguimento da meno di 12 mesi di una laurea magistrale in uno degli ambiti indicati nell’annuncio. Fra questi, ingegneria civile, edile-architettura, gestionale, meccanica e industriale. Seguono curiosità e creatività, proattività e tanta voglia di mettersi in gioco.

Le risorse selezionate per quest’ultima posizione verranno assunte con contratto di stage della durata di 6 mesi. Saranno affiancate dal costante supporto di un tutor dedicato. Le sedi di lavoro finali possibili sono Roma, Napoli, Pescara, Cagliari, Bari, Reggio Calabria, Milano, Torino, Palermo, Venezia, Firenze e Bologna.

Giovani talenti in tutta Italia sono ricercati da Poste Italiane per nuove opportunità lavorative

Disponibili altre 2 posizioni aperte in Poste Italiane, più lontane per data di scadenza. Queste hanno come titolo “Figure di Front End” e “Laureati per la Funzione Digital, Technology e Operations”. Per avere maggiori dettagli sulle offerte di lavoro presentate, consultiamo gli annunci integrali sulla piattaforma del Gruppo dedicata alle carriere.

