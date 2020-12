Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando pensiamo al detersivo per piatti, ci viene un po’ da sorridere, ricordando gli anni passati in cui non avevamo la lavastoviglie. In casa, effettuavamo un sorteggio degno delle coppe europee, per vedere a chi capitasse il fatidico lavaggio dei piatti. Oggi, è vero che lo utilizziamo ancora, soprattutto in mancanza della lavastoviglie, ma è decisamente uno di quei detergenti scesi dal podio. In questo articolo, però, assieme ai nostri Esperti della Redazione, ne vediamo degli usi consueti. Ecco perché molte casalinghe tengono il detersivo per piatti anche nei bagni.

Specchi e vetri

Ecco il primo degli utilizzi particolari nei servizi igienici: la pulizia degli specchi e di tutte le superfici in vetro. Prendiamo un secchio di acqua calda, un paio di guanti e una spugna morbida o un panno. Aggiungiamo del detersivo piatti all’acqua e iniziamo la pulizia delle superfici. Aiutiamoci nell’asciugatura, con l’antico rimedio dei fogli di giornale. Le superfici splenderanno a nuova vita.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

I pavimenti

Inutile nasconderci dietro un dito: la pulizia dei pavimenti dei bagni è una delle pratiche meno amate e, allo stesso tempo, più impegnative. Chissà perché, ma i pavimenti dei bagni sono sempre sporchi. Ecco perché molte casalinghe tengono il detersivo per piatti anche nei bagni, usandolo efficacemente per i pavimenti. Uniamolo a dell’aceto e all’acqua in un secchio e iniziamo a lavare i nostri pavimenti. L’effetto finale sarà doppio: igiene e brillantezza delle superfici. Sempre in tema di superfici dei bagni, rinviamo alla lettura dell’articolo sottostante sui pericoli in agguato nei nostri servizi igienici di casa.

I gioielli

In questo caso non ci servirà custodire gelosamente il detersivo per piatti nei bagni, ma per pulire questi accessori è veramente il detergente perfetto. Ci riferiamo alla pulizia di tutti i nostri gioielli in oro. Prendiamo una bacinella, versiamo mezzo bicchierino di detersivo piatti e lasciamo in ammollo i gioielli per qualche secondo. Puliamoli con una spugna delicata e risciacquiamoli in acqua tiepida. Il risultato sarà davvero stupefacente.

Approfondimento

Attenzione quando facciamo la doccia perché in questo momento corriamo il rischio di infortuni più alto