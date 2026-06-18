C’è chi cerca lavoro e chi non trova personale: il paradosso che sta sorprendendo l’Italia

Da economista che osserva i numeri del lavoro italiano, il quadro del 2026 è chiaro: non è la mancanza di offerte a bloccare il mercato, ma l’incapacità di farle incontrare con le persone giuste. Imprese di dimensioni diverse, dal piccolo laboratorio artigiano alla grande azienda manifatturiera, segnalano selezioni che restano aperte per mesi, con effetti diretti su produzione, investimenti e competitività dei territori.

Dall’altra parte ci sono lavoratori e disoccupati che faticano a trovare posizioni ritenute adeguate sul piano retributivo, professionale o di equilibrio vita-lavoro. Questo scarto tra domanda e offerta non è un’anomalia temporanea, ma il sintomo di un cambiamento strutturale che intreccia trasformazioni tecnologiche, demografia, formazione e costo della vita. Capire dove si concentrano le difficoltà di assunzione, quali competenze mancano e quali condizioni pesano sulle scelte dei candidati è ormai una necessità strategica per imprese, istituzioni e famiglie.

I settori dove le assunzioni sono diventate più difficili

Il primo dato da leggere è settoriale: le difficoltà di assunzione non sono diffuse in modo uniforme. Nelle filiere industriali, soprattutto manifatturiere, la ricerca di saldatori, manutentori, tecnici meccanici e operatori su macchine a controllo numerico mostra quanto il capitale produttivo rischi di restare sottoutilizzato per mancanza di persone qualificate.

L’edilizia vive una dinamica simile: muratori, carpentieri, elettricisti e idraulici sono centrali per infrastrutture e riqualificazione energetica, ma i cantieri faticano a trovare squadre stabili. Nel turismo, alberghi e ristorazione si scontrano con stagioni sempre più intense e città in cui il costo degli affitti rende poco sostenibile trasferirsi per pochi mesi. Sanità, trasporti e logistica, tra infermieri, autisti e magazzinieri specializzati, segnalano carenze strutturali che incidono direttamente sulla qualità dei servizi ai cittadini e sulla continuità operativa delle imprese.

Mismatch, stipendi e mobilità: le cause dei posti vacanti

Il cuore del problema è il mismatch tra ciò che le imprese cercano e ciò che il sistema formativo produce. Molti giovani seguono percorsi di studio poco allineati alla struttura economica del territorio, mentre professioni tecniche e manuali hanno perso appeal sociale, riducendo nel tempo la base di lavoratori qualificati disponibili.

Si aggiungono variabili economiche difficili da ignorare. In diversi comparti gli stipendi proposti non coprono pienamente il costo della vita nelle grandi città o nelle località turistiche, soprattutto se si considera la spesa per affitti e spostamenti. La scarsa mobilità geografica, frenata da canoni elevati e incertezza rispetto alla durata dei contratti, limita ulteriormente l’incontro tra domanda e offerta. Infine, la crescente attenzione all’equilibrio vita-lavoro rende meno attrattive mansioni con turni serali, festivi o ritmi particolarmente intensi.

Competenze richieste e nuovi strumenti per colmare il divario

Sul fronte delle competenze, la trasformazione tecnologica ha alzato l’asticella. Anche nei mestieri più tradizionali cresce la richiesta di competenze digitali, capacità di utilizzare software gestionali, sistemi automatizzati e strumenti di monitoraggio. Le imprese non cercano solo abilità tecniche, ma anche flessibilità, adattabilità organizzativa e conoscenza aggiornata delle normative di settore.

In questo scenario, gli istituti tecnici superiori, le ITS Academy e i percorsi professionalizzanti diventano leve centrali di politica industriale, grazie a tassi di inserimento lavorativo rapidi. Molte aziende sperimentano accordi con scuole e centri di formazione, oppure investono direttamente in percorsi interni per costruire le professionalità necessarie. Nonostante ciò, il divario resta marcato in molte aree produttive e si estende a mansioni essenziali, segnando i limiti di un sistema che ancora non riesce a programmare in modo coordinato fabbisogni e formazione.

Gli scenari per il mercato del lavoro italiano nel 2026

Guardando in prospettiva, la carenza di personale rischia di diventare un vincolo strutturale alla crescita. L’invecchiamento della popolazione e l’uscita progressiva di lavoratori esperti dai settori chiave possono amplificare la pressione sulle imprese e accentuare le disuguaglianze territoriali tra aree che attraggono competenze e zone che faticano a trattenerle.

Le politiche per la formazione professionale e l’orientamento assumono quindi un ruolo strategico, così come il dibattito sull’immigrazione qualificata, già oggi cruciale in diversi comparti. Nel frattempo, migliaia di offerte continuano a restare aperte, mentre molti candidati inseguono opportunità più sostenibili dal punto di vista economico e personale. È in questo spazio di non incontro, tra annunci pubblicati e aspettative dei lavoratori, che si gioca una parte decisiva della competitività dell’economia italiana nei prossimi anni.