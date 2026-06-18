BOT, BTP e CCT: caratteristiche e differenze dei titoli di Stato in Italia

I titoli di Stato rappresentano il principale strumento utilizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per finanziare il debito pubblico italiano. Per i risparmiatori e gli investitori, queste emissioni costituiscono una delle forme di investimento più diffuse e radicate, grazie a una tassazione agevolata sui rendimenti ferma al 12,5% e alla garanzia dello Stato emittente. La scelta tra i diversi strumenti finanziari disponibili sul mercato non dipende solo dalla durata dell’investimento, ma anche dalla struttura delle cedole e dal meccanismo con cui vengono corrisposti gli interessi. Comprendere i tratti distintivi di BOP, BTP e CCT è fondamentale per costruire un portafoglio finanziario equilibrato e coerente con i propri obiettivi di gestione del rischio.

Le specificità tecniche delle tre macrocategorie

I BOT, acronimo di Buoni Ordinari del Tesoro, sono i titoli a breve termine con scadenze standard a tre, sei e dodici mesi. La loro caratteristica principale è l’assenza di cedole periodiche, poiché il rendimento è dato dallo scarto di emissione, ovvero dalla differenza tra il prezzo di acquisto sotto la pari e il valore rimborso a scadenza. Spostando l’orizzonte temporale sul lungo periodo troviamo i BTP, i Buoni del Tesoro Poliennali, che presentano scadenze che variano dai tre fino ai trenta o cinquanta anni. I BTP classici offrono una cedola fissa semestrale, garantendo un flusso di cassa costante e prevedibile per tutta la durata del prestito. Infine, i CCT, ovvero i Certificati di Credito del Tesoro, si posizionano su scadenze medio-lunghe, solitamente tra i tre e i sette anni, ma si distinguono nettamente dai precedenti perché pagano cedole a tasso variabile, tradizionalmente indicizzate al tasso Euribor a sei mesi a cui si aggiunge uno spread fisso.

Come scegliere in base agli obiettivi e ai mercati

La diversificazione tra questi strumenti risponde a logiche di investimento profondamente diverse e strettamente legate alle aspettative sull’andamento dei tassi di interesse. I BOT sono ideali per chi desidera parcheggiare la liquidità per brevi periodi senza esporsi alle oscillazioni del mercato, proteggendo il capitale nel brevissimo termine. I BTP offrono il massimo beneficio quando i tassi di interesse sono alti o in discesa, poiché permettono di bloccare un rendimento elevato per molti anni, esponendo tuttavia l’investitore al rischio di prezzo nel caso in cui decidesse di vendere il titolo prima della sua scadenza naturale. Al contrario, i CCT rappresentano lo scudo ideale in uno scenario di tassi in aumento o di forte incertezza macroeconomica. Poiché le loro cedole si adeguano periodicamente ai tassi di mercato, il valore del capitale investito nei CCT tende a rimanere molto stabile nel tempo, riducendo le oscillazioni di prezzo tipiche dei titoli a tasso fisso a lunga scadenza.