Molti lavoratori lo scoprono tardi: 20 anni di lavoro possono non essere sufficienti per la pensione

La pensione di vecchiaia nel contributivo non dipende solo dall’età anagrafica. Molti lavoratori pensano che arrivare a 67 anni con 20 anni di lavoro sia sufficiente, ma le regole previdenziali sono più rigide. Infatti conta il numero dei contributi effettivamente accreditati e conta anche l’importo dell’assegno maturato.

Il punto riguarda soprattutto chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996, quindi rientra interamente nel sistema contributivo. In questo caso servono due verifiche distinte: almeno 20 anni di contribuzione effettiva e una pensione non inferiore a una soglia minima. Per questo motivo part-time, stipendi bassi e carriere discontinue possono spostare in avanti l’uscita.

Anni lavorati e contributi: perché non coincidono sempre

Per la pensione di vecchiaia nel contributivo non basta sommare gli anni passati al lavoro. L’INPS guarda soprattutto alle settimane contributive accreditate. È una differenza decisiva, perché un lavoratore può avere alle spalle vent’anni di attività ma non avere ancora maturato i 20 anni di contribuzione effettiva richiesti dalla legge.

Va ricordato che questa regola pesa in modo particolare su chi ha carriere frammentate, lavori stagionali e lunghi periodi di part-time. Inoltre nei settori con orari ridotti, come commercio, servizi, turismo e assistenza domestica, la distanza tra tempo lavorato e contribuzione piena può diventare rilevante.

Il motivo è semplice. Le settimane utili non dipendono solo dalla presenza di un contratto, ma anche dalla retribuzione su cui vengono versati i contributi. Se il reddito è basso, l’accredito può essere parziale. In questo caso un anno solare non produce automaticamente 52 settimane utili per la pensione.

Allo stesso tempo, chi ha iniziato a versare dopo il 1995 rientra nel sistema contributivo puro. Infatti questo meccanismo calcola la pensione sulla base dei contributi accumulati durante tutta la carriera. Ecco perché una storia lavorativa discontinua o poco retribuita può avere effetti doppi: meno settimane utili e assegno finale più basso.

La soglia minima del 2026 e quanto serve davvero per andare in pensione

Nel 2026 la pensione di vecchiaia per chi è nel contributivo richiede anche una soglia economica minima. L’assegno maturato deve essere almeno pari all’assegno sociale. Il valore previsto è di 546,24 euro mensili e di 7.101,12 euro annui. Se la pensione teorica resta sotto questo livello, il diritto a 67 anni non si perfeziona.

Inoltre bisogna capire come si arriva a quell’importo. Il riferimento è il montante contributivo, cioè la somma dei contributi versati e rivalutati nel tempo. Al momento del pensionamento il montante viene trasformato in assegno attraverso un coefficiente legato all’età. Per il 2026, a 67 anni, il coefficiente di trasformazione è pari al 5,608%.

Tradotto in modo semplice, per ottenere una pensione annua almeno pari alla soglia minima serve un montante indicativo di circa 126.600 euro. Per questo motivo, spalmando il dato su vent’anni, occorre accumulare mediamente poco più di 6.300 euro di contributi l’anno.

Per un lavoratore dipendente con aliquota del 33%, questo obiettivo corrisponde a una retribuzione annua lorda intorno a 19.200 euro, cioè circa 1.470 euro lordi al mese su tredici mensilità. Si tratta di un valore indicativo, perché la rivalutazione può cambiare il risultato finale. Tuttavia il messaggio è chiaro: con stipendi bassi o carriere irregolari la soglia minima può restare lontana.

Part-time, stipendi bassi ed estratto conto INPS: i casi da controllare

Il nodo più delicato riguarda il rapporto tra settimane e retribuzione. Nel 2026, per l’accredito pieno, il riferimento passa dal trattamento minimo, pari a 611,85 euro mensili. La soglia settimanale utile è di 244,74 euro. Se la paga è troppo bassa, l’INPS accredita meno settimane. In questo caso il percorso verso la pensione si allunga.

Un esempio pratico aiuta. Con uno stipendio di 800 euro al mese, un lavoratore potrebbe ottenere circa 39 settimane l’anno invece di 52. Inoltre, per raggiungere i 20 anni effettivi, non basterebbero vent’anni di attività, ma ne servirebbero molti di più. Con 600 euro mensili il problema diventa ancora più evidente, perché le settimane riconosciute possono scendere ulteriormente.

Va ricordato che il rischio non riguarda solo i contratti part-time estremi. Infatti pesano anche i periodi di inattività, i lavori stagionali e le carriere spezzate da pause frequenti. Allo stesso tempo, chi ha retribuzioni modeste per molti anni può subire un doppio effetto: poche settimane utili e assegno finale sotto la soglia dell’assegno sociale.

Per evitare sorprese, il controllo dell’estratto conto contributivo INPS è essenziale. Inoltre consente di verificare se tutte le settimane risultano registrate e se i periodi lavorati sono stati valorizzati correttamente. In materia previdenziale i dati possono cambiare nel tempo e i valori qui indicati si riferiscono al 2026. Proprio per questo motivo, chi lavora con redditi bassi o in settori a forte part-time farebbe bene a controllare con anticipo la propria posizione.