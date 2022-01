Dalla loro introduzione, le storie di Instagram sono diventate tra le funzioni più amate della famosissima applicazione. Non a caso, anche Facebook Messenger e da WhatsApp le hanno presto introdotte.

A volte, si potrebbe però avere l’intenzione di nasconderle a determinati contatti: parenti invadenti, vecchi amici con cui non si vuole più avere a che fare o semplicemente estranei. Proprio per questo, è utile sapere come nascondere le storie di Instagram agli spioni senza doverli bloccare ed evitando di rendere il profilo privato tramite l’apposita funzione.

Il procedimento da seguire è molto semplice e non differisce molto tra i dispositivi iOS, come l’iPhone, e quelli con sistema operativo Android come i Samsung e la maggior parte degli Huawei.

Come nascondere le storie di Instagram agli spioni pur avendo il profilo pubblico

Una volta aperta l’applicazione, cliccare sulla miniatura della propria immagine di profilo situata in basso a destra. Nel caso di dispositivi Android, l’icona sarà quella di un omino stilizzato.

Cliccare sulle tre linee in alto a destra e accedere alla voce Impostazioni e poi a Privacy e Storia. Da questo momento in poi ci sono due opzioni. Una è cliccare su Nascondi la storia a e selezionare i contatti a cui non si vuole far vedere la storia. L’altra è cliccare su Amici più stretti e scegliere le persone cui con cui condividere la storia e dunque le uniche che potranno vederla.

Una volta fatto ciò, si potrà pubblicare la prossima storia con la certezza che, a seconda dell’opzione scelta, la vedranno tutti fuorché gli utenti selezionati oppure solamente i propri amici più stretti. Le impostazioni selezionate saranno effettive anche per le storie già pubblicate.

