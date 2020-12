Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Nei due diversi programmi Cashback e Super Cashback non tutte le spese danno il rimborso e confondersi è piuttosto facile.

È bene memorizzare fin da subito quali acquisti non danno luogo a nessun rimborso economico. Non concorrono gli acquisti on line, gli acquisti per attività professionale o di impresa o quelli fatti all’estero. Ma soprattutto non concorrono gli acquisti effettuati nei negozi che non aderiscono ad un circuito di pagamento elettronico previsto per il Cashback. E questo è un problema grosso. Forse in futuro i negozi esporranno un adesivo con scritto che lì è in uso un metodo di pagamento elettronico riconosciuto per il Cashback. Ma per adesso l’unico modo per saperlo sarebbe chiedere al commerciante, prima di pagare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Per il programma cashback occorre scaricare l’APP IO e registrarsi. Per registrarsi occorre avere lo SPID oppure la carta di identità elettronica. Al momento della registrazione sulla APP bisogna avere con sé il proprio codice Iban per l’accredito delle somme rimborsate.

Cashback e Super Cashback non tutte le spese danno il rimborso

La normativa prevede che non si debbano frazionare gli acquisti effettuati presso lo stesso esercizio, magari lo stesso giorno, per poter usufruire di più possibilità di partecipazione.

Se qualcuno trova che utilizzare l’APP IO sia un po’ complesso potrà rivolgersi a quelle banche che diano carte di pagamento preimpostate per la partecipazione al programma Cashback.

Dobbiamo però far presente che la APP IO è prefigurata per mostrare al cliente, in ogni momento, quale sia la sua situazione rispetto ai requisiti del programma Cashback. In questo modo è più facile non perdere nessuna occasione di guadagno.

Infatti il Cashback prevede che si abbia un rimborso del 10% della somma spesa, fino ad massimo di spesa di euro 150 per ogni transazione, a patto di effettuare almeno 150 transazioni in 6 mesi. Ecco che la APP permette di verificare in ogni momento quante transazioni abbiamo effettuato e per quale importo. In questo modo l’utente non rischia di perdere il rimborso del semestre solo perché ha effettuato 149 transazioni e non 150.

Per adesso non è ancora entrato a regime il Super Cashback, del quale quindi ci sarà modo di parlare più avanti.