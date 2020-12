Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Migliorare lo stato di salute del seno senza ricorrere alla chirurgia plastica è possibile. Anche se la mastoplastica additiva è l’unica soluzione per ovviare al problema del seno cadente dopo i 40 anni

E anche dopo una gravidanza con allattamento prolungato. Per regalarsi un decolleté come quello di Sabrina Ferilli, bisogna puntare su un mix di attività che vanno attuate ogni giorno. Eccole, secondo gli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Attività fisica e miglioramento della postura

L’attività fisica migliore per il rassodamento del seno è l’aquagym, al primo posto insieme al nuoto. Esso include movimenti completi per i muscoli pettorali. Gli stili più indicati per raggiungere questo obiettivo sono il dorso e la rana. Per chi vive lontano da una piscina, il pilates è di grande aiuto.

Per rassodare il seno bisogna innanzitutto mantenere una postura perfetta. Schiena dritta e petto in fuori, insomma, non è solo un detto.

Come avere un seno sodo come quello di Sabrina Ferilli

Indossare sempre il reggiseno è importante per rallentare l’invecchiamento del seno, la caduta verso il basso causata dalla forza di gravità riguarda soprattutto le donne che portano una taglia alta, dalla quarta in sù. Durante l’attività sportiva bisogna sempre indossare un reggiseno tecnico che protegga il seno dai microtraumi. Perfetto un top imbottito ed adeguatamente elasticizzato.

Spugnature fredde sotto la doccia

Come avere un seno sodo come quello di Sabrina Ferilli. La doccia calda è piacevole, ma se si vuol rassodare il seno, non c’è niente di meglio dell’acqua fredda. Anzi gelida, in tutte le stagioni.

Il brusco abbassamento della temperatura provoca una contrazione e poi una dilatazione dei capillari. E un aumento del flusso sanguigno in superficie.

Ispezioni e massaggi con creme e olio di aloe vera

Le ispezioni manuali del seno con accurata palpazione sono sempre importanti per prevenire la comparsa di noduli e indurimenti sospetti. Che devono essere esaminati da uno specialista di tumori del seno.

Le creme elasticizzanti aiutano a prevenire il seno dalla comparsa di smagliature e di antiestetiche venuzze, ma non lo rassodano. Per mantenere il seno morbido e setoso, si usa da secoli l’olio di mandorle.