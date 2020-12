Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Dopo le difficoltà per ottenere lo SPID ed i rallentamenti dell’applicazione per iscriversi al programma c’è adesso un’altra complicazione. Per non perdere il cashback come possiamo sapere se quel negozio dà diritto al rimborso?

Abbiamo già detto che non tutte le tipologie di acquisto danno luogo a rimborso. Infatti il cashback è stato pensato per incrementare l’uso delle moneta elettronica in tutte quelle situazioni in cui si potrebbe essere portati ad usare il contante.

Per questo sono esclusi dal rimborso gli acquisti effettuati online. In quei casi, infatti, sarebbe stato comunque obbligatorio usare moneta elettronica.

Dopo questa premessa ci aspetteremmo che tutti gli acquisti in negozio, fatti con pagamento elettronico, dessero diritto al rimborso. Ma la cattiva notizia sta proprio qui. Non tutti gli acquisti in tutti i negozi faranno avere il 10% di rimborso. Infatti non è detto che tutti i negozianti siano iscritti al programma, ossia abbiano gli strumenti elettronici giusti, per dare diritto al rimborso.

Cashback, come sapere se quel negozio dà diritto al rimborso

Come si può sapere se comprando in quel negozio si avrà diritto o meno al rimborso? La verifica può essere fatta subito dopo aver pagato.

Basta controllare lo scontrino o la ricevuta di pagamento che ci è stata rilasciata. Sulla ricevuta del POS deve esserci scritto che il circuito di pagamento cui il negoziante aderisce è convenzionato con PagoPA.

In questo caso quell’esercizio commerciale aderisce al circuito scelto dall’amministrazione per le transazioni ufficiali e quella spesa verrà rimborsata per il 10%. Se, invece, sulla ricevuta elettronica non c’è quella scritta quella spesa non darà luogo a nessun rimborso.

La seconda verifica può essere effettuata sulla app IO, nella sezione “portafoglio”. Si tratta della sezione in cui, al momento dell’iscrizione, abbiamo inserito le carte di credito o bancomat di cui volevamo avvalerci. Adesso che abbiamo cominciato a fare acquisti la sezione “portafoglio” registra i pagamenti validi per il rimborso. Calcola anche a quanto ammonti attualmente il rimborso che vedremo accreditato sul conto corrente.

Se non vediamo apparire quella spesa, in quel certo giorno, nella sezione “portafoglio”, vuol dire che quell’acquisto non era valido ai fini del rimborso.