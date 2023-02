Attici a meno di 80.000 euro in Italia per una casa da sogno: ecco dove si possono acquistare

L’attico è da sempre considerato il sogno di molti, ma spesso rimane tale poiché il suo prezzo è spesso proibitivo. Tuttavia, non è sempre così, è possibile trovare attici a meno di 80.000 euro.

Ma cosa rende l’attico un’abitazione così ambita? In genere, si tratta di un’unità immobiliare situata all’ultimo piano di un edificio, dotata di un ampio terrazzo e di ampie vetrate che permettono di godere di una vista panoramica mozzafiato. Queste caratteristiche straordinarie fanno presumere che il prezzo di questi appartamenti sia molto alto, e in parte è vero, ma non sempre.

La Lombardia offre molte occasioni interessanti per questa tipologia di immobili

Può sembrare impossibile, ma si possono trovare attici all’ultimo piano con vista panoramica a prezzi abbordabili. Spesso questi prezzi sono inferiori a 100.000 euro e in alcuni casi anche a 80.000 euro. Tuttavia, molti non cercano nemmeno queste soluzioni abitative perché, erroneamente, pensano che siano troppo costose.

La Lombardia è nota per avere un costo della vita elevato rispetto al resto d’Italia. A Milano, i prezzi medi al metro quadro delle case sono tra i più alti del Paese. Tuttavia, è possibile trovare attici a prezzi accessibili, anche inferiori a 80.000 euro. Ovviamente, non ci si può aspettare un attico di lusso in pieno centro, ma ci sono opportunità interessanti al di fuori del centro storico di Milano, dove con questo budget si può acquistare solo un monolocale in buone condizioni.

Attici a meno di 80.000 euro, ecco alcuni esempi

Ma Milano non è la Lombardia e basta uscire un po’ dal capoluogo per trovare appartamenti da sogno a prezzi accessibili. Ad esempio, a Treviglio, a pochi km da Milano, è in vendita un attico di 112 mq in un palazzo degli anni ’50. L’appartamento ha una terrazza panoramica, garage e il prezzo è di 70.000 euro.

In provincia di Lodi, a Borgo San Giovanni, a circa 20 km da Milano, si può comprare un nuovo attico di 50 mq. Questo possiede terrazzo, balcone e cantina e costa appena 79.000 euro. Infine, a Cassano Magnago, a circa 40 km da Milano, è in vendita un attico di 92 mq mai abitato. Ha 3 locali e 2 bagni, con terrazza panoramica al prezzo di 59.000 euro.

Le opportunità immobiliari ci sono, basta cercarle

Quelli sopra descritti sono solo alcuni esempi, ma l’Italia è ricca di attici a meno di 80.000 euro e non solo di attici. Con appena 50.000 euro è possibile acquistare casali in mezzo al verde e trasformarli in case da sogno. Chi invece ama il mare, può trovare casa vicino ad una delle coste più belle d’Italia anche con 40.000 euro.