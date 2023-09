Il miglior hotel del Mondo si trova in Italia: ecco quanto costa passare una notte nella lussuosa villa sul lago di Como 

Sono 5 gli hotel italiani nella classifica dei migliori hotel stilata da The World’s 50 Best Hotels. Ma quanto costa passare una notte in questo luogo magico e sentirti un re?

Ti piacerebbe vivere un’esperienza da mille e una notte? Non serve andare dall’altra parte del Mondo per dormire nel miglior hotel che ci sia. Quest’anno The World’s 50 Best Hotels regala la medaglia d’oro ad una villa italiana. Nella classifica, però, troviamo anche altri 4 sparsi per l’Italia. Al 20 esimo posto, ad esempio, ce n’è uno pugliese, Borgo Egnazia a Savelletri. La provincia di Brindisi è una delle mete in forte espansione turistica anche perché offre esperienze per tutte le tasche. Ci sono tanti posti dove passare un weekend romantico, anche se vuoi spendere poco. Ma vediamo quale hotel si è guadagnato il primo posto e ha affascinato i giudici.

Il miglior hotel del Mondo si trova in Italia, è il Passalacqua

Il Passalacqua Boutique Hotel è una gemma preziosa che si trova sul lago di Como. Una villa che è una fusione perfetta di storia, design e comfort moderno. Ogni camera e suite è arredata con cura e offre agli ospiti un’atmosfera di eleganza e raffinatezza. Considerando che hotel è aperto da poco più di 2 anni è incredibile che abbia già raggiunto il primo posto. Anche la ristorazione al Passalacqua è un’esperienza culinaria unica. Il ristorante gourmet dell’hotel serve piatti creativi preparati con ingredienti locali freschi e prelibatezze italiane. Per coloro che desiderano il massimo relax, il Passalacqua dispone di un centro benessere di classe mondiale, completo di massaggi rilassanti e un’area termale. Le piscine all’aperto e le terrazze panoramiche offrono una vista mozzafiato sul lago.

Quanto costa dormire nella villa che ha ospitato Napoleone, Churchill e Bellini

Questa una villa del XVIII secolo con vista sul lago è un albergo di lusso sofisticato e magico. Ma vuoi sapere quanto costa una notte nella suite Bellini dove ha soggiornato anche Chiara Ferragni? Parliamo di 8.800€ a notte! Se poi ci si sposta nelle camere e suite più piccole si passa dai 2.000€ ai 5.000€. Cifre da capogiro, ma che sono assolutamente motivate dalla professionalità e dai servizi offerti. Certo che però passare una notte al Passalacqua è un vero e proprio investimento!

In conclusione, non c’è da stupirsi se il miglior hotel del Mondo si trova in Italia. I prezzi delle boutique hotel non sono certo alla portata di tutti. Personaggi famosi, attori, e imprenditori hanno questa disponibilità finanziaria. Ma prenotando fuori stagione è possibile regalarsi questa straordinaria esperienza risparmiando. Quindi, se vuoi provare l’ebrezza di passare una notte in questo gioiello italiano, controlla spesso le disponibilità. Ad esempio, una notte nel secondo weekend di novembre in una camera del Palazz costa 990 €.