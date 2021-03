L’amore degli italiani per la casa è un amore incondizionato, resiste ad ogni tipo di crisi. In particolare nella crisi pandemica l’interesse per il comfort e la sostenibilità è addirittura aumentato. Un settore alla ribalta nell’ambito delle costruzioni è quello delle case in legno. L’Italia si trova al quarto posto in Europa per costruzioni di questo tipo di case.

Le caratteristiche del legno dal punto di vista fisico e meccanico lo rendono il principale materiale da costruzione adottato nei Paesi più attenti al benessere abitativo.

Le nuove frontiere della tecnologia e lo sviluppo di nuovi materiali fanno aumentare l’interesse per le case in legno: i vantaggi di una casa ecosostenibile.

Vantaggi delle case in legno

Recenti studi hanno dimostrato che il legno risulta confortevole già a temperatura ambiente, a differenza del cemento che lo diventa a temperature superiori. Il legno, in relazione alla sostenibilità, non ha rivali. È riciclabile e rinnovabile e si smaltisce restituendo l’energia accumulata.

Il legno contribuisce a diminuire i consumi per il riscaldamento d’inverno e la climatizzazione d’estate. Tutto ciò grazie alla sua capacità di assorbire velocemente e cedere lentamente l’umidità. Ad esempio, nel periodo invernale il risparmio energetico è di circa 8 euro per ogni metro quadro di superficie riscaldata all’anno con caldaia a metano.

I vantaggi di una casa ecosostenibile nel caso delle case in legno si affiancano ad una elevata sicurezza in caso di incendio. Pur essendo un materiale combustibile le case in legno presentano una buona resistenza al fuoco grazie anche ai nuovi materiali isolanti.

Le strutture in legno presentano una elevata protezione sismica. Queste tipologie di costruzione hanno un ottimo rapporto tra peso e resistenza. Sono infatti dotate di una massa inferiore rispetto alle costruzioni in muratura di dimensione equivalente, e questo fa sì che subiscano meno gli effetti delle scosse sismiche.

Durabilità e costi

In relazione alle recenti normative la durata delle case in legno può tranquillamente superare i 50 anni. La durata della struttura in legno dipende dai processi di lavorazione del legno e dal suo impiego nella struttura abitativa. Il prezzo di una casa in legno si aggira tra i 1.500 e i 1.800 euro al metro quadro