Più di 300 contratti indeterminati con licenzia media grazie al concorso in una stupenda città

Trovare un lavoro che ci soddisfi e che sia abbastanza retributivo non è facile come sembra, ma i concorsi pubblici in questo caso possono aiutarci. E ce n’è uno che prevede più di 300 assunzioni e che richiede solo la licenza media.

Trovare lavoro non è un’impresa per nulla facile. E come sappiamo bene, a volte può essere complicato trovare il ruolo lavorativo più adatto a noi. In questi casi, possiamo affidarci al destino è consultare le stelle per capire la strada da seguire. O, più semplicemente, possiamo iniziare a cercare le opzioni disponibili sul mercato. In particolare, i concorsi pubblici in questo senso possono darci una mano notevole.

Concorsi pubblici: ecco un bando che prevede 300 assunzioni e a cui si potrà accedere anche solo con la licenzia media

I bandi pubblici sono vari e molteplici. E possono offrirci un numero di opzioni ampio tra cui scegliere. In questo modo, infatti, abbiamo la possibilità di capire quale ruolo lavorativo può essere il più adatto a noi. E, stando ai requisiti, possiamo iniziare a inviare le candidature per trovare una professione che ci renda felici. In questo caso, c’è un bando molto interessante che si terrà nella meravigliosa cittadina di Palermo. Il concorso prevede l’assunzione di più di 300 addetti. Ecco in quale ruolo.

Sono 306 i posti di lavoro offerti dalla RAP anche solo con diploma di scuola media

La RAP, Risorse Ambiente Territorio Palermo S.p.A., offre 306 contratti. L’azienda, specializzata in servizi di nettezza urbana, raccolta indifferenziata e differenziata, smaltimento rifiuti a Palermo, sta cercando nuovo personale. I contratti saranno tutti a tempo pieno e indeterminato. Si dovrà lavorare anche nei giorni festivi. I requisiti richiesti sono la licenzia media come minimo titolo di studio e una patente di guida in corso di validità.

Più di 300 contratti indeterminati e a tempo pieno nella meravigliosa città di Palermo

La selezione avverrà con una valutazione dei titoli presentati dal candidato. Dopo un accertamento della validità dei titoli, ci sarà una prova scritta per confermare le capacità del candidato. Il test sarà sulle seguenti materie: cultura generale, nozioni di igiene ambientale e sicurezza sul lavoro, diritti e doveri dei lavoratori e regole del codice della strada. Per inoltrare la domanda, vai sul sito ufficiale della RAP nella sezione candidature. Hai tempo fino al 28 febbraio per inviare la candidatura a questo concorso con più di 300 contratti indeterminati e a tempo pieno.