Deposito Supersmart: il piano di Poste Italiane dedicato ai piccoli risparmiatori

Il panorama del risparmio in Italia sta offrendo nuove opportunità a chi vuole proteggere il proprio denaro dall’inflazione senza esporsi ai rischi dei mercati azionari. Tra le soluzioni più diffuse e accessibili si conferma il Deposito Supersmart di Poste Italiane, uno strumento agganciato al Libretto Smart che permette di accantonare somme di denaro per ottenere un rendimento fisso a scadenza. Pensato specificamente per i piccoli risparmiatori, questo prodotto unisce la storica affidabilità delle Poste, i cui fondi sono garantiti dallo Stato Italiano tramite Cassa Depositi e Prestiti, con una gestione snella e moderna attivabile direttamente dal divano di casa tramite smartphone o computer.

Le opzioni di rendimento e i tassi d’interesse

La forza del Deposito Supersmart risiede nella varietà delle sue formule, strutturare per rispondere a diverse esigenze di tempo e di target con tassi che premiano in modo particolare la stabilità e la nuova liquidità. Per chi apporta nuovi flussi di denaro tramite bonifico o versamento di assegni, l’Offerta Premium rappresenta la proposta di punta garantendo un tasso d’interesse nominale annuo lordo del 3,25% a fronte di un accantonamento della durata di 366 giorni. La stessa remunerazione del 3,25% lordo viene applicata anche alla formula Plus, che però si sviluppa su una durata più breve di 181 giorni. Poste Italiane riserva canali preferenziali anche ai giovani tra i 18 e i 35 anni e ai pensionati che accreditano il proprio assegno sul libretto, offrendo a entrambi un tasso del 2,5% lordo su scadenze rispettivamente di 180 e 364 giorni. Chi invece preferisce non avere vincoli di provenienza del denaro e vuole semplicemente far fruttare i risparmi già presenti sul libretto può optare per la formula Open, che garantisce l’1,75% lordo per 360 giorni.

Come funziona: importi minimi e svincolo senza penali

La gestione pratica del deposito è studiata per non creare barriere all’ingresso, permettendo anche a chi ha capitali ridotti di iniziare un percorso di risparmio sicuro e flessibile. Il prerequisito fondamentale per accedere a qualsiasi tipo di accantonamento Supersmart è il possesso di un Libretto Smart abilitato alle funzioni dispositive online o gestito tramite l’App BancoPosta. La soglia minima per attivare un singolo accantonamento è fissata alla cifra accessibile di 500 euro, con la possibilità di effettuare eventuali incrementi successivi per multipli di 50 euro. Il piano si attiva istantaneamente via web sul sito di Poste, tramite l’applicazione mobile o presso gli sportelli automatici ATM Postamat, fermo restando che resta sempre possibile richiedere l’attivazione fisica in ufficio postale. In caso di emergenza o necessità urgente di liquidità prima della scadenza dei giorni previsti, il deposito può essere disattivato in qualsiasi momento, anche parzialmente, senza alcuna spesa o penale: il capitale torna subito disponibile sul libretto d’origine maturando semplicemente il tasso di interesse base della gamma.