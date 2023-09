Hai speso troppo in vacanza? Puoi rifarti comprando questo pesce economico, molto gustoso, che pochi conoscono. Un vero affare

Chi più, chi meno, tutti dobbiamo dare un occhio al portafoglio e a quello che compriamo. Senza, per forza, dover rinunciare a qualche particolare alimento. Il pesce viene visto come caro, ma ci sono delle specie economiche che sono gustose e hanno molti nutrienti. Come questo, che costa davvero poco

Siamo tornati dalle vacanze e dopo aver speso, spesso, più del nostro budget ci ritroviamo, ora, a fare i conti con il nostro saldo, in banca. La quattordicesima non è bastata e, in qualche modo, bisogna rientrare dei soldi spesi in più, in agosto. A cominciare dalla spesa che è sempre una necessità, ma che, in questo periodo, potrebbe essere un grosso problema per molte famiglie.

Imponendo delle scelte, non sempre facili. A cominciare dalla rinuncia di alimenti che sono, generalmente, più costosi, sostituiti da altri più economici. Il che, a volte, potrebbe essere un errore. Prendiamo il pesce. Viene percepito come un alimento molto caro e molti, in questo periodo, non si avvicinano al bancone del pescato. Male, perché ci sono tanti pesci, meno cari, che non vi fanno rinunciare al gusto e ai suoi nutrienti.

Hai speso troppo in vacanza? Puoi rifarti comprando questo pesce che si trova a prezzi davvero interessanti

Ad esempio, c’è un pesce che costa meno dello sgombro e che ci fa assaporare il gusto del mare. Non è il solo. Ci sono varie alternative che potrebbero far andare d’accordo portafoglio e sapore in tavola.

Insomma, hai speso troppo in vacanza? Puoi rifarti comprando questo pesce economico che non tutti conoscono, ma che è davvero gustoso.

Ecco quanto costa e lo potresti portare in tavola servendolo in questo modo

Stiamo parlando del Pesce Spatola e alzi la mano in quanto lo hanno sentito nominare. In Sicilia è molto diffuso e lo si riconosce dal suo aspetto lungo e dal colore argentato. Perfetta per preparare degli involtini o a beccafico, fritto o grigliato, la Spatola è un pesce dai molti usi, per ricette economiche.

Lo si trova anche a meno di 10 euro al chilo e ci potreste fare anche un sughetto perfetto per la pasta. Insomma, non è detto che si debba sempre svenarsi per mangiare pesce. Basta sapere le alternative.