Case a meno di 50.000 euro a due passi dalla città dei principi e del campanile più famoso al Mondo

Acquistare una seconda casa per investire i nostri risparmi potrebbe essere un vero e proprio affare. Se poi è a pochi passi dalla città più amata al Mondo diventa davvero un affare imperdibile. Ecco allora le date e come fare per non lasciarsi scappare tale opportunità. Ci sono infatti case a meno di 50.000 euro a due passi da Firenze.

In un momento di crisi economica come questo sono in tanti a preoccuparsi dei propri risparmi. Inoltre per chi ha deciso di tenerli fermi sul conto, attualmente, non risulta per nulla conveniente a causa dell’inflazione e dei costi fissi. Ciò nonostante siamo certi della solidità della nostra banca!

Il miglior modo per far aumentare i nostri risparmi è sicuramente investirli in situazioni che possano produrre reddito. Ad esempio potremmo acquistare un immobile a buon prezzo e poi rivenderlo e far diventare 25.000 euro ben 85.000 euro. Oppure potremmo creare una rendita fissa affittando l’immobile a turisti, famiglie o studenti. Ma in che modo possiamo trovare occasioni davvero allettanti? Acquistando all’asta, cercando case nei luoghi di maggiore interesse turistico e commerciale. Chi ama la montagna potrebbe trovare offerte incredibili in Trentino Alto Adige, una Regione amata dai turisti e ricca di strutture ricettizie di alto livello. In particolare a Comano Terme vi sono offerte di deliziosi appartamenti a meno di 30.000 euro.

Case a meno 50.000 euro ad un’ora da Firenze la città più amata dai turisti di tutto il Mondo

Il nostro bellissimo Paese è ricco di tantissime località di mare e montagna amate dai turisti, nonché di città meravigliose famose nel Mondo. Una delle città più amate da italiani e turisti di tutto il Mondo è sicuramente Firenze con la maestosità delle sue Piazze.

Dovunque ci si giri, in ogni angolo anche più nascosto si respira e ammira arte e cultura. Sembra incredibile ma è proprio nelle vicinanze di Firenze, una delle città più belle del Mondo, si possono fare affari incredibili. In particolare a circa un’ora da Firenze, nel Comune di Castelfiorentino possono trovarsi case a meno di 50.000 euro in buono stato e a buon mercato. Basta dare un’occhiata ai siti delle aste giudiziarie e trovare immobili a prezzi molto più bassi rispetto ai reali prezzi di mercato.

A Castelfiorentino, attualmente vi sono all’asta diverse case, che partono da un prezzo base d’asta di 52.020,00. Presentando un’offerta minima di 39.015,00 ci si può aggiudicare un bene dal valore di stima di oltre 100.000,00 euro. La data per partecipare all’asta è fissata al 7 settembre. Ma questo non è l’unico immobile all’asta. Infatti, con un’offerta minima di 43.200,00 si può partecipare alla vendita all’asta di un altro immobile per civile abitazione in data 15 giugno.

Prima di decidere occhio a questo documento

Quando si decide di affrontare un tale investimento immobiliare è necessario studiare attentamente la perizia relativa all’immobile che s’intende acquistare. Questa documentazione è fondamentale, in quanto all’interno vi è descritto l’immobile nel suo stato di fatto e di diritto.

A redigerla è un esperto nominato dal Giudice dell’Esecuzione che oltre ad esprimere il valore di stima descrive dettagliatamente l’immobile. Ovviamente sarà necessario procedere ad un sopralluogo dell’immobile per rendersi conto visivamente del suo stato. Se non si è esperti, sarebbe opportuno rivolgersi ad un professionista e farsi assistere nella procedura. Un’ultima cosa, ma non meno importante, da valutare è l’occupazione dell’immobile. Potrebbe infatti accadere che sia occupato dall’esecutato, suoi familiari o inquilini. Tale circostanza potrebbe creare disagi e ritardi per il godimento del bene aggiudicato. Pertanto occhio!