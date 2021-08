Dopo una caduta in spiaggia o nella casa di montagna, dobbiamo rassegnarci a stare sei settimane a riposo. Tuttavia non dobbiamo più inserire la gamba in un cilindro di gesso scomodo e pesante: la guarigione, dicono ora gli scienziati, può avvenire meglio con un tutore. Vediamo perché con l’aiuto degli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

I chirurghi inglesi e americani sono d’accordo

Questa importante novità è contenuta in uno studio che è stato pubblicato il 6 luglio scorso su una notissima rivista scientifica. A condurre la ricerca Rebecca Kearney, docente di riabilitazione traumatologica e ortopedica presso l’Università Warwick a Coventry, nel Regno Unito, ma questi risultati piacciono anche all’American Academy of Orthopaedic Surgeons. In virtù di questo studio, dunque, mai più ingessare una caviglia rotta perché è meglio il tutore!

In caso di caviglia rotta, infatti, il tutore permette un’ottima guarigione delle ossa. Al contrario, il gesso causa spesso una rigidità articolare e un pericoloso indebolimento dei muscoli: ecco perché rifiutare il gesso o la resina. Tuttavia c’è dell’altro da sapere.

I vantaggi in più del tutore

I pazienti con caviglia rotta preferiscono i tutori funzionali e anche molti medici sono sempre più convinti. E questo perché si possono rimuovere e quindi rendono possibile la cura dell’igiene del piede e della pelle, che spesso si rovina e si screpola in modo significativo, fino al ginocchio.

Ovviamente bisogna seguire in modo scrupoloso le indicazioni dell’ortopedico per quanto riguarda la pulizia quotidiana e soprattutto per quel che concerne i movimenti precoci. Niente iniziative e niente anticipazioni, non bisogna muovere la caviglia senza autorizzazione, per non rischiare microscopiche ferite che comportano sempre l’insorgenza di gravi infezioni.

I tutori permettono di affrontare i gonfiori improvvisi, che avvengono spesso d’estate quando fa molto caldo, e a fine trattamento tutori permettono anche piccoli movimenti e l’avvio di semplici esercizi di riabilitazione della caviglia rotta.

Il tutore permette di indossare un paio di pantaloni, mentre spesso col gesso è impossibile. Dunque, anche l’umore del paziente migliora.