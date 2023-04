La settimana si è sviluppata tutta al ribasso per l’oro nero. Tanto che dopo quattro settimane al rialzo abbiamo assistito a una chiusura negativa. Tutto questo ha creato una situazione con il petrolio in bilico tra rialzo e ribasso. Quali potrebbero essere i livelli da monitorare in chiusura giornaliera o settimanale per capire da che parte potrebbero muoversi le quotazioni?

A creare questa situazione di incertezza ancora una volta sono le incertezze che avvolgono l’economia dei principali Paesi. Se da un lato, infatti, ci sono chiari segnali di ripresa, dall’altro le nubi su cosa potrebbe accadere nel lungo periodo non sono ancora sparite. Poiché quello che accade all’economia impatta direttamente sul prezzo del petrolio, ecco spiegata l’incertezza cui stiamo assistendo nel breve/medio/lungo periodo.

Petrolio in bilico tra rialzo e ribasso: chi prevarrà tra orsi e tori? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio ha chiuso la seduta del 21 aprile a quota 77,87 $, in rialzo dello 0,65% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un ribasso del 5,69% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

Dopo sei sedute consecutive al ribasso, la proiezione rialzista in corso è stata annullata dalla chiusura sotto area 78,69 $. Tuttavia, non abbiamo ancora assistito all’inversione ribassista. Il primo supporto lungo il percorso al ribasso in area 77,17 $, infatti, ha resistito alle pressioni degli orsi.

Al momento, quindi, la tendenza non è ben definita, ma sono molto chiari i livelli da monitorare in chiusura di giornata: 77,17 $ e 78,69 $. Oltre questi livelli la tendenza dovrebbe chiarirsi e le quotazioni partire per un movimento direzione i cui obiettivi sono indicati in figura.

Time frame settimanale

La rottura di area 78,36 $ in chiusura settimanale non è proprio un bel segnale. Se confermata, la tendenza potrebbe continuare al ribasso verso area 68,46 $, prima, e area 52,44 $, poi.

Settimana prossima potrebbe essere decisiva per capire il futuro di medio termine del petrolio. In particolare, prestare attenzione a quanto potrebbe accadere in chiusura di giornata.

