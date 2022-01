Con l’avvio del nuovo anno si moltiplicano le occasioni per richiedere l’ISEE aggiornato. Ricordiamo che si tratta dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, spesso utile per poter accedere ad una serie di misure e benefici assistenziali.

Per i Bonus casa, utili per rimettere a nuovo la propria abitazione, spesso invece non viene richiesto l’ISEE.

Per il calcolo del nuovo Indicatore Economico occorrono alcuni dati economici e patrimoniali. Ora, fatta la premessa, c’è da sapere che chiedere la certificazione per la dichiarazione ISEE in Poste Italiane oggi è semplice e sicuro.

Quali sono i requisiti per poter chiedere la certificazione ai fini ISEE?

Diciamo subito che la certificazione si può richiedere anche in online. Ovviamente si tratta di una funzione limitata ai soli intestatari del rapporto per il quale si chiede la certificazione. Nel caso di un prodotto cointestato, la richiesta può essere inoltrata anche solo da uno degli intestatari.

Una seconda condizione è invece legata al possesso di uno strumento forte di autenticazione (come il Codice Poste ID) da parte del richiedente. Serve per accedere all’App BancoPosta, Postepay (che, ricordiamolo, ha introdotto alcune novità) e nella propria area riservata sul portale di Poste Italiane.

Ovviamente sarà necessaria anche la registrazione (del richiedente) al portale istituzionale di Poste.

Come richiedere la certificazione

Veniamo adesso alla fase della richiesta vera e propria della certificazione. In sostanza occorrono 3 semplici passaggi per ottenere l’ambito documento:

in primis bisogna accedere alla propria area riservata sul sito di Poste Italiane. L’operazione consiste nell’inserimento del nome utente e relativa password;

a questo punto è possibile inserire il tipo di certificazione richiesta e l’anno di riferimento. Nel caso in cui si desideri ricevere la certificazione per il tramite della posta elettronica, basterà inserire anche l’indirizzo email;

quindi sarà possibile scaricare l’ambita certificazione patrimoniale ai fini ISEE. Il documento, disponibile in tempo reale, racchiude tutte le info necessarie per il calcolo dell’ISEE.

Sul sito di Poste, alla pagina dedicata al rilascio della certificazione, è presente il link per l’accesso diretto a MyPoste. Da lì, poi, procedere con la richiesta del documento.

Nel caso di clienti con rapporti amministrati o con tutore e per i minori, la richiesta va fatta presso lo sportello postale. Occorrerà qualificarsi, esibendo un documento di riconoscimento, la tessera sanitaria del tutore/amministratore/minore e il documento che attesti la tutela.

In caso si necessiti di assistenza, ricordiamo il numero verde gratuito 800.003.322. Tranne i festivi, il recapito è attivo dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00

