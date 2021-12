Negli armadi e nei cassetti conserviamo davvero tantissime cose. E ci basterà aprirli per notarlo. Infatti, al loro interno ritroviamo biancheria intima, canottiere, vestiti, abiti per eventi importanti, cappotti. Insomma, davvero di tutto. Si tratta di un’area della nostra casa che quindi ha un’importanza non da poco, soprattutto se pensiamo al fatto che passiamo ore a lavare, profumare e stirare i nostri abiti. Ma tutto ciò viene facilmente rovinato da un nemico con cui molti si trovano a combattere: la muffa. Il suo odore pungente, infatti, spesso si attacca ai nostri abiti e alla nostra biancheria, rendendo la puzza insopportabile per noi e per gli altri. E proprio per questo dovremmo trovare una soluzione naturale, ma anche semplice ed efficace.

Sbarazziamoci dell’odore di muffa e chiuso da armadi e cassetti con questo ingrediente che molti hanno già

Essendo un argomento che coinvolge e interessa tantissimi, ne avevamo trattato in passato. Infatti, già in questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo indicato un consiglio per eliminare questo problema. Il rimedio della nonna, evidenziato qui, potrebbe aiutarci a dire addio a quel fastidioso odore che non riusciamo più a sopportare. Ma se questo non dovesse funzionare, i rimedi casalinghi sono tanti e basterà provarli tutti per trovare quello più adatto a noi. Oggi vogliamo consigliarne un altro. Mettendolo in pratica, riusciremo a capire se sia ideale per la nostra situazione e forse, grazie ad esso, potremmo non sentire più quel fastidioso odore di muffa e di chiuso nei nostri armadi e nei nostri cassetti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco come usare l’origano per cercare di eliminare in modo definitivo quella fastidiosa puzza di chiuso e di muffa

L’elemento che in questo caso potrebbe davvero aiutarci è l’origano e, fortunatamente, molti di noi lo hanno già nella credenza della propria cucina. Abbiamo due modi per usarlo a dovere per tentare di eliminare questo odore così fastidioso. In primis, potremmo usare i rami di origano se li abbiamo in casa. Leghiamone due o tre insieme con uno spago e, dopo aver pulito a fondo il nostro armadio e i nostri cassetti, posizioniamoli in tutti gli angoli, aspettando che emanino il loro profumo unico e riconoscibile.

Un altro modo di sfruttare l’origano, poi, è metterlo in delle piccole bustine. Chiudiamo anche queste con un nastrino e, sempre dopo aver igienizzato a fondo tutti i cassetti e tutte le parti dell’armadio, posizioniamo questi sacchetti nelle aree in cui il cattivo odore ci sembra più persistente. Perciò, sbarazziamoci dell’odore di muffa e chiuso da armadi e cassetti con questo ingrediente che molti hanno già.

Approfondimento

Il motivo per cui tutti stanno mettendo quest’olio nei loro cassetti risolvendo un problema che ci fa impazzire da anni