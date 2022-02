C’eravamo lasciati lo scorso anno con un po’ di amaro in bocca. Tra le tantissime capitali del Mondo nel 2020 non compariva la nostra bellissima Roma. Non parliamo però di una classifica di gradimento artistico o culinario dei turisti. Lì sappiamo che la nostra capitale si gioca alla grande tutte le sue carte. Parliamo di una classifica stilata da una grossa compagnia assicurativa americana e che ha per oggetto la sicurezza fisica delle persone e dei mezzi. Quindi la materia tratta proprio un problema molto concreto: quanto è sicuro girare per il Mondo senza paura di essere derubati? Potrebbe sembrare una classifica particolare, ma indubbiamente rispecchia un canone di scelta importante del turista che decide la meta del proprio viaggio. Finalmente torna tra le 10 capitali più sicure al Mondo una delle nostre più belle città.

Un podio mondiale di sicurezza davvero eterogeneo

Le 3 città più sicure del 2021 sono nell’ordine:

Montreal, capitale del Canada; Amsterdam dell’Olanda; Tokyo del Giappone.

Quest’ultima, scalzata dalla vetta dopo 3 anni consecutivi al comando. Un piccolo smacco per il Giappone.

Cosa contraddistingue e accomuna queste 3 capitali

Sembrano davvero diverse tra loro queste 3 capitali, ma sono accomunate dalla parola “sicurezza”. Dati alla mano, il turista che le visita si sentirebbe al sicuro. Ovviamente sono presenti anche qui quartieri non particolarmente consigliati, soprattutto di notte. Ma, per il turista che gira mediamente con i bagagli e gli effetti personali, Montreal, Amsterdam e Tokyo garantirebbero efficienza e sicurezza. In modo particolare Montreal, comunque già da anni tra le prime, si confermerebbe meta particolarmente consigliata per chi viaggia anche con bambini e anziani. Senza il patema di dover stare troppo attenti al portafogli, al cellulare e all’orologio.

Finalmente torna tra le 10 capitali più sicure al Mondo anche una città italiana che i turisti internazionali amano alla follia

Riecco Roma tra le 10 città più sicure al Mondo. Anche se ultima della classifica, a livello psicologico è già una bella rivincita. Per tutto il sistema sicurezza nazionale. Precede la tedesca Berlino e Hong Kong, scesa di parecchie posizioni dopo anni di tranquillità. Sicuramente anche a causa delle continue tensioni internazionali con la Cina. Si mantiene sempre tra le 10 anche Londra, che i turisti apprezzano per la sorveglianza molto attenta delle forze dell’ordine locali. Quindi anche Roma, nella speranza che possa restarci.

Approfondimento

