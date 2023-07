Casa profumatissima e nessun odore di spazzatura: segui 4 passi e usa 3 ingredienti che hai in dispensa

Non è necessario usare la candeggina in casa per eliminare ogni tipo di puzza che ci infastidisce. Basta una approfondita pulizia fatta seguendo regole rigide e utilizzando prodotti naturali veramente efficaci. Ecco casa fare.

Entriamo in casa e già all’ingresso sentiamo un odore insopportabile. Abbiamo buttato la spazzatura eppure la puzza è insistente e il giorno dopo potrebbe peggiorare se teniamo i rifiuti in casa. Cosa dovremmo fare? In molti quartieri la spazzatura viene ritirata giorno per giorno a seconda della tipologia, non possiamo ignorare le regole solo perché l’odore della casa non ci piace per niente. Cambiamo strategia.

Mettiamo nel fondo di tutti i bidoni della spazzatura dei fogli di giornale. La carta assorbirà le eventuali fuoriuscite e aiuterà a tenere i bidoni puliti senza macchie o incrostazioni. Se gli odori sono molto intensi proviamo a utilizzare un doppio sacco. Se usiamo sacchi biodegradabili o riciclati non dobbiamo fare attenzione alla quantità e il doppio sacco è in grado di trattenere l’odore in maniera più efficace.

Dove sistemarli?

Casa profumatissima e nessun odore di spazzatura? Puliamo i bidoni con attenzione, precisione e puntualità. Spesso lo dimentichiamo ma anche la pulizia dei bidoni fa parte delle mansioni utili per igienizzare la cucina. Le incrostazioni sulla plastica possono diventare maleodoranti con il passare del tempo e tenere i rifiuti in casa anche solo per poche ora può essere un supplizio. Per pulirli al meglio usiamo l’acido citrico che è anche sgrassante e lascia sempre un buon odore.

Se abbiamo cucinato del pesce o tagliato aglio e cipolla dovremmo portare subito l’organico fuori casa. Balcone, giardino e terrazza sono ovviamente i posti migliori per tenere la spazzatura in attesa di buttarla nei cassonetti. Ma se non possiamo sfruttare spazi aperti, evitiamo di tenere i sacchetti sul pianerottolo. Troviamo uno sgabuzzino da dedicare appositamente alla spazzatura, puliamo nella maniera più approfondita possibile e gettiamo via i sacchetti appena possibile. Aiutiamoci con gli ingredienti della dispensa. Sono tanti gli ingredienti che possiamo utilizzare per profumare la casa e combattere l’odore della spazzatura.

Casa profumatissima e nessun odore di spazzatura, gli ingredienti naturali aiutano

In uno spazio chiuso dovremmo mettere delle stecche di cannella in fondo ai contenitori dell’immondizia nell’attesa di buttarla via. La fragranza di cannella combatte quella dei rifiuti almeno per le prime ore. In uno spazio chiuso però dobbiamo stare molto attenti. Il tempo non è nostro alleato.

Le scorze di limone sono l’ingrediente che più di tutti ci aiuta a combattere l’odore della spazzatura. Non solo. I detergenti naturali fatti in casa a base di limone sono quelli che oltre a pulire danno un odore migliore, più penetrante, con cui tenere profumata la casa. Un miscuglio di olio di citronella e essenza di vaniglia sarà in grado di caratterizzare l’odore della cucina e del balcone nelle ore in cui terremo i rifiuti prima di gettarli nel cassonetto.