Al termine di una seduta abbastanza incolore, abbiamo individuato 2 azioni bancarie che continuano a correre sul Ftse Mib: FinecoBank e BPER Bank. Andiamo a studiare quelli che potrebbero essere gli scenari più probabili.

Tra le 2 azioni bancarie che continuano a correre sul Ftse Mib FinecoBank potrebbe essere arrivata al capolinea: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 10 luglio a quota 13,27 €, in rialzo del 3,27% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Dopo che nel corso della seduta di venerdì le quotazioni hanno rotto al rialzo la forte area di resistenza a 12,81 €, le quotazioni hanno continuato a correre al rialzo. Basti pensare che non si vedevano tre sedute consecutive al rialzo da inizio aprile, mentre un rialzo così importante in tre sedute (parliamo di oltre il 15%) non si vedeva da metà marzo. Tutti indicatori di una forza enorme del titolo rispetto all’indice di riferimento.

Adesso, però, la corsa potrebbe essere arrivata al capolinea. Come si vede dal grafico, infatti, il prezzo del titolo FinecoBank ha raggiunto livelli dove la probabilità che si possa assistere a un’inversione è molto elevata. Bisogna, quindi, fare molta attenzione.

Per le azioni BPER Banca potrebbe bastare poco per accelerare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 10 luglio in area 2,806 €, in rialzo del 2,52% rispetto alla seduta precedente.

Questo titolo bancario, con un rialzo di oltre il 45%, è la seconda migliore Blue Chip da inizio anno dopo Unicredit che sta spopolando con una performance di oltre il 60%. Eppure da qualche seduta a questa parte le azioni BPER Banca sono in difficoltà non riescono, infatti, a superare la forte area di resistenza a 2,8 €. Qualora questo ostacolo venisse superato, allora il rialzo potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare dal superamento di area 2,95 €.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere forza da una chiusura giornaliera sotto area 2,7 €.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Avevano ragione le nostre nonne, se vuoi eliminare puzza e cattivo odore in cucina ecco che devi fare

L’imputazione coatta nella procedura penale italiana: una riflessione sul ruolo del GIP e del PM