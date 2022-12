Se la lavatrice consuma molto, ecco 3 mosse per dare scacco matto alla bolletta: e sono semplici

Dopo il condizionatore, la lavatrice è l’elettrodomestico che, in casa, consuma di più. Non si può fare a meno di lavare e, quindi, per tanti, appare un costo inevitabile. Non è così. Bastano dei semplici trucchi per lavare, ma spendendo meno. Ed ecco quali sono.

Usare la lavatrice non conosce stagioni. Soprattutto, per chi ha famiglia, accendere ogni giorno la lavatrice è quasi un obbligo. Capi di ogni tipo e macchie di ogni specie sono sottoposte ai nostri lavaggi, nella speranza di riavere, il tutto, pulito più di prima.

Ovviamente, tutto questo ha un costo e non da poco. Sono tre gli elettrodomestici che consumano di più. E che incidono, non poco, sulla nostra bolletta. Ovvero, condizionatore, asciugatrice e lavatrice.

Incredibile come basti davvero poco per riuscire a far diminuire il costo mensile della lavatrice

Se, in inverno, per fortuna, il condizionatore non è più un problema, diverso è il discorso per asciugatrice e lavatrice. La prima, col clima che c’è, è indispensabile per non dover alzare i termosifoni a mille. La seconda, come abbiamo detto, è fondamentale per restituirci i nostri capi lavati e disinfettati. Solo che il fornitore di energia elettrica ringrazia, perché i costi della bolletta, con il loro utilizzo, salgono e non di poco.

Dobbiamo arrenderci e usare la lavatrice costi quel che costi? Per fortuna, ci sono modi per risparmiare e, quindi, la risposta è no. Possiamo utilizzare la nostra lavatrice senza dissanguarci. L’importante è sapere come fare a non rinunciare a questo prezioso elettrodomestico, ma risparmiando. Ed ecco come fare.

Ecco la prima mossa e cosa possiamo lavare grazie a questo trucco

In pratica, se la lavatrice consuma molto, ecco 3 mosse per ridurre la nostra bolletta e non di poco. Una delle prime mosse da fare è lavorare sulle temperature dei lavaggi. Siamo sicuri che sia sempre necessario usare quelle più elevate? Non è così. Nella maggior parte dei casi basta impostare il lavaggio a 40° C. Sono tante le cose che si possono lavare a questa temperatura.

Qualche esempio. Si possono lavare capi sportivi, camicie, magliette, panni privi di macchie, capi colorati, jeans, seta, lana. Non solo. Così come lenzuola, cotone, biancheria della casa, abiti in nylon, capi acrilici, misto lana. Insomma, un bel risparmio se si considera la temperatura non elevata.

Se la lavatrice consuma molto, ecco 3 mosse per risparmiare e sono queste le altre due

Un secondo trucco è quello di non caricare troppo la nostra lavatrice. Non sempre stipare all’inverosimile dentro l’oblò è una mossa giusta. Rischiamo, infatti, di penalizzare il motore della nostra lavatrice. Con una conseguenza non trascurabile. I panni potrebbero non lavarsi bene, obbligandoci a fare un secondo lavaggio. E, consiglio extra, usando, nella lavatrice, certi tipi di lavaggio, che in pochi conoscono, si fa ulteriore economia.

Per abbassare la bolletta della luce, la terza mossa è quella di evitare il prelavaggio. Una cosa che in tanti fanno in automatico, ma chiediamoci se sia sempre necessario. Un conto è che i capi introdotti siano davvero sporchi, ma se così non fosse, evitiamolo. E poi, ci sono tanti altri errori che commettiamo quando carichiamo la nostra lavatrice. Basta stare attenti e il risultato sarà migliore. Dando scacco matto alla bolletta della luce.