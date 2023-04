Dopo che settimana scorsa le azioni Banca MPS erano state tra i tre migliori titoli del settore bancario, la settimana in corso ha mostrato segnali di cedimento che andranno verificati alla chiusura odierna. Intanto, il titolo debba banca senese continua ad alternare sedute al rialzo a sedute al ribasso generando non poca confusione tra gli investitori. A questo punto dove è diretto il migliore titolo bancario del 27 aprile?

I punti di forza e di debolezza della banca senese

A guardare i fondamentali di Banca MPS si nota come l’attività della società sia altamente redditizia grazie agli elevati margini netti. Inoltre, la società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili. A questo, poi, si aggiunga il fatto che gli analisti hanno da poco aumentato notevolmente le stime sugli utili netti per azione e che negli ultimi 12 mesi, le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo.

Negli ultimi dodici mesi, anche il giudizio degli analisti è stato rivisto al rialzo. Il consenso, però, rimane ancorato a un conservativo mantenere. Il prezzo obiettivo medio, invece, è praticamente in linea con le attuali quotazioni. Va notato, però, che negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato rivisto al ribasso.

In relazione alle stime dei vari analisti, però, va notato che c’è una fortissima dispersione del prezzo obiettivo. Tale dispersione implica una mancanza di visibilità legata all’attività oppure opinioni divergenti. Anche i prezzi obiettivo degli analisti che seguono l’azione, differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone una difficoltà nel valutare l’azienda e la sua attività.

Dove è diretto il migliore titolo bancario del 27 aprile? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Bca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 27 aprile a quota 2,181 €, in rialzo del 4,35% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico, la forte reazione del titolo è scattata in corrispondenza del test dell’importantissimo supporto in area 2,0655 €. D’altra parte il ritracciamento era scattato in corrispondenza del test della forte resistenza in area 2,3378 €.

A questo punto per una decisa ripresa della direzionalità potrebbe essere necessario attendere la rottura di uno dei due livelli in chiusura giornaliera.