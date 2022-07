Lavorare in nero è un vero e proprio reato. E lo è ancora di più se chi svolge questa attività non regolare gode di qualche aiuto di Stato. Molti in Italia pensano che il quadro sanzionatorio non sia grave come in altri Stati. Che non si corrano rischi seri a fare i furbi. In pratica si pensa che in Italia non si rischia il carcere per alcuni reati che vengono ritenuti minori. E invece una recente sentenza della Cassazione ha confermato quella di primo grado che prevede il carcere per chi compie determinate azioni. Ciò che farà discutere è la motivazione della sentenza, che lima la fattispecie di lavoro nero, allargando il campo anche a chi non percepisce un vero e proprio stipendio.

Carcere e sanzioni con i controlli per chi lavora in nero anche senza stipendio e prende il reddito di cittadinanza INPS

Come dicevamo a lavorare in nero è sempre reato. E lo è a maggior ragione se chi lavora in nero prende un aiuto di Stato come può essere considerato il reddito di cittadinanza. L’importanza del reddito di cittadinanza e alla base di tutto ciò. Resta il fatto che anche i giudici iniziano ad adottare la tolleranza zero per questi furbetti del reddito di cittadinanza. Chi prende il sussidio e lavora in nero rischia seriamente di finire nei guai.

Oltre a perdere il diritto alla prestazione, dovrà restituire tutti i soldi presi nelle mensilità precedenti. Questo, a meno che non dimostri che l’attività in nero sia stata svolta soltanto da poche settimane. Una cosa molto difficile da mettere in luce. Infatti sul lavoro nero difficilmente una persona può andare a dimostrare eventuali sue ragioni. È proprio la sentenza della Cassazione, che ha stabilito la condanna a un anno un mese e 10 giorni di carcere per un soggetto beccato in questa situazione, lo dimostra.

Cosa hanno stabilito gli ermellini della Cassazione

Era di un anno ed otto mesi la condanna di primo grado a cui era andato incontro un lavoratore scovato a lavorare in nero nonostante risultasse beneficiario del reddito di cittadinanza. La Corte di Cassazione non ha ribaltato la sentenza di primo grado ma l’ha soltanto alleggerita. Infatti la Cassazione ha portato la condanna, alla reclusione di un anno un mese e dieci giorni. Ciò che fa discutere sono le motivazioni.

Infatti il trasgressore aveva sottolineato come l’attività di lavoro nero svolta non era remunerata come una normale attività, anche se non era del tutto gratuita. Il trasgressore infatti ha sottolineato che il datore di lavoro era solito erogare solo qualche piccola regalia e non uno stipendio vero e proprio. Secondo gli ermellini però anche le semplici regalie, cioè emolumenti concessi a periodi incostanti è quasi sotto forma di rimborso spese, non si sposano con i principi del sussidio. Carcere e sanzioni con i controlli sui furbetti sono una costante, ma una decisione del genere espone a rischi e pericoli ancora maggiori.

