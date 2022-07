Nella tradizione popolare si dice che, al netto delle responsabilità, in fondo, per litigare, occorrono sempre le due parti. Siano essi amici, fidanzati o marito e moglie. L’uno può avere più colpe dell’altro ma, a ben scovare, qualche responsabilità affiora in entrambi. Spesso è così, al punto che sovente la vittima rischia quasi di trasformarsi in fautore e causa dei propri mali. E qui la proverbialità popolare si scatena ed è ricca di modi di dire.

Vite diverse

Sulla vicenda scottante della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti l’assunto di base è che sia lui ad aver mosso i primi passi lontano da lei. In direzione di Noemi Bocchi, la flower designer romana di 34 anni che tanto somiglia nell’aspetto fisico a Ilary. Non possiamo però non considerare che il Capitano da qualche anno è lontano dai campi di calcio. Corre l’anno 2017 e Francesco Totti, davanti 70mila persone stipate nello Stadio Olimpico di Roma, disputa la sua ultima partita. Con tanto di commozione. E, comunque la si metta, certamente i giorni a seguire non sono semplici nonostante l’affetto familiare e l’impegno nella gestione del ricco patrimonio di famiglia.

Il nuovo compagno di Ilary Blasi, quando la responsabilità può essere di entrambi e il Capitano scappa

Nel frattempo, Ilary è icona della TV. Alterna ospitate e conduzioni di successo. Va e viene da Milano. Lei molto piena di impegni professionali. Lui a casa con molto tempo libero a disposizione. Certamente un periodo delicato, diverso dal passato in cui entrambi erano nel pieno del successo. Un momentaccio che dura mesi e attraversa anche i vari lockdown, alla ricerca di un nuovo equilibrio. Che, ci sta poco da fare, non si trova. Non insieme, almeno. Così, se per Totti diamo per certa la novella del colpo di fulmine con la bionda Noemi, Ilary potrebbe essersi data da fare ugualmente. Così, il nuovo compagno di Ilary Blasi pare sia un giovane di belle speranze. Muscoloso, alto, atletico e prestante. E il phisique du role del giovanissimo farebbe girare la testa a Ilary nelle sue trasferte milanesi per la conduzione de L’Isola dei Famosi.

Il totonomi

Di nomi ne circolano diversi. Può essere uno di questi o nessuno. Fatto sta che nel mondo del gossip si fa fatica a credere che lui, il Capitano, si dia da fare e lei sia la Cenerentola sfortunata. Così spunta il nome di Cristiano Iovino di professione personal trainer. Ma non è tutto. Altri papabili sono l’ex ballerino di Amici, Alessio La Padula, e l’attore Luca Marinelli. In ultimo spunta il nome di Antonio Spinalbese, modello e influencer che in verità sarebbe già fidanzato. Tra questa fitta lista potrebbe esserci il nuovo compagno di Ilary Blasi, ma potrebbe anche non essere nessuno di questi. A sorpresa, certamente lo capiremo nei prossimi giorni.

