Capodanno al caldo scegliendo 3 destinazioni di mare di cui una veramente low cost

Sognate di trascorrere il Capodanno in una località di mare con temperature miti o calde? Ecco tre proposte di viaggio per tutti i gusti e anche per tutte le tasche.

Il Capodanno è un momento speciale per salutare l’anno che finisce e dare il benvenuto a quello nuovo. Per molti è anche l’occasione per regalarsi una vacanza e cambiare aria. Se siete tra quelli che amano il mare e il caldo, ma non volete spendere una fortuna, ecco tre destinazioni ideali per festeggiare il Capodanno al mare con temperature miti o calde. Si tratta di mete facilmente raggiungibili dall’Italia, con un’offerta turistica varia e adatta a ogni esigenza.

Capodanno al caldo scegliendo l’isola di Madeira

Questa splendida isola portoghese, situata nell’oceano Atlantico, è famosa per il suo clima mite tutto l’anno, la sua natura rigogliosa e i suoi paesaggi mozzafiato. A Madeira potrete godervi il mare, le spiagge, le escursioni, i giardini, i musei e la gastronomia locale. Inoltre, potrete assistere a uno dei più grandi spettacoli pirotecnici del mondo, che illumina il cielo di Funchal, la capitale dell’isola, la notte di San Silvestro. Per una settimana di vacanza per due persone dal 29 dicembre al 4 gennaio, il costo di un pacchetto volo più hotel parte da circa 900 euro a persona.

Salutare il 2024 alle Canarie

Le isole Canarie sono un arcipelago spagnolo situato al largo della costa africana, con un clima subtropicale che garantisce temperature gradevoli anche in inverno. Tra le sette isole principali, potete scegliere quella che più si adatta ai vostri gusti. Tenerife, la più grande e varia, con il vulcano Teide, le spiagge nere e i parchi tematici. Gran Canaria, con le sue dune di sabbia, le sue città storiche e la sua vita notturna. Lanzarote, con i suoi paesaggi lunari, le sue opere d’arte e i suoi vigneti. Fuerteventura, con le sue spiagge bianche, il suo vento e il suo surf. La Gomera, con la sua foresta pluviale, i suoi sentieri e i suoi fischietti. Las Palmas, con le sue montagne, i suoi vulcani e il suo cielo stellato. El Hierro, con la sua tranquillità, la sua biodiversità e il suo mare cristallino.

Per una settimana di vacanza per due persone dal 29 dicembre al 4 gennaio, il costo di un pacchetto volo più hotel parte da circa 700 euro a persona.

L’alternativa low cost: la Tunisia

La Tunisia è un Paese del Nord Africa, affacciato sul mar Mediterraneo, con una storia millenaria, una cultura ricca e una natura sorprendente. In Tunisia potrete visitare le rovine romane di Cartagine, il borgo bianco e blu di Sidi Bou Said. Immancabile la medina di Tunisi, il deserto del Sahara, le oasi, i villaggi berberi e i luoghi di Star Wars. Potrete anche rilassarvi sulle spiagge di sabbia fine, fare il bagno in acque turchesi, gustare i piatti tipici e fare shopping nei souk.

Per una settimana di vacanza per due persone dal 29 dicembre al 4 gennaio, il costo di un pacchetto volo più hotel parte da circa 350 euro a persona.

Queste sono solo 3 esempi di destinazione per il Capodanno al mare con temperature miti o calde. Ma c’è chi al Capodanno al caldo scegliendo una località di mare, preferisce un inizio anno classico, magari in una delle capitali europee. In un articolo abbiamo rivelato come trascorrere tre notti a cavallo del 31 in 3 splendide città costi anche meno di 350 euro.