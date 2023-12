Dopo il forte rialzo, superiore alla media storica, del mese di novembre, ora i mercati sono a ridosso di trend line importanti in ipercomprato. Questo può dire tutto e nulla, perchè come al solito quello che conta sono i prezzi e non i loro derivati, come ad esempio gli oscillatori. In contesti similari i mercati infatti, hanno continuato impeterterriti il loro rialzo. Da oggi cosa attendere? Vale più la tendenza, la ciclicità o l’ipercomprato dei mercati?

Dicembre un mese positivo

Le statistiche fatte sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, fanno ritenere che il mese di dicembre abbia una probabilità dell’80% circa di registrare un rendimento positivo. I primi 7/8 giorni di Borsa aperta si presentano al rialzo per poi lasciare spazio a una fase laterale fino alla fine dell’anno. Il massimo mensile viene solitamente registrato intorno alla fine del mese.

Cosa potrebbe accadere da ora in poi?

Le prossime date più importanti di setup mensili saranno il 12,15 e 27.

Vale più la tendenza, la ciclicità o l’ipercomprato dei mercati? Come regolarsi?

Alle ore 17.15 della seduta di contrattazione del 5 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi sugli indici azionari analizzati:

Dax Future

16.555

Eurostoxx Future

4.460

Ftse Mib Future

30.120

S&P500

4.567,22.

In base ai nostri studi, più che la previsione o gli oscillatori, quello che vale, è la tendenza dei prezzi e la loro capacità di generare minimi e massimi crescenti o decrescenti.

La settimana è attesa al rialzo con una fase laterale ribassista fra lunedì e oggi. Le chiusure odierne quindi, saranno importanti per definire lo scenario per i prossimi giorni, almeno fino a venerdì.

In ottica plurisettimanale e quindi di più ampio respiro ci sarà continuazione rialzista se la seduta del giorno 8 dicembre sarà superiore ai seguenti livelli:

Dax Future

15.929

Eurostoxx Future

4.321

Ftse Mib Future

29.230

S&P500

4.535.

Al momento riteniamo poco probabile che i mercati, durante il mese di dicembre, vadano sotto i minimi della scorsa settimana. Le probabilità sono per un ulteriore rialzo dl 2/3% fino alla fine del mese.

Vedremo poi di volta in volta cosa accadrà.

